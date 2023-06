Kane zum FC Bayern? England-Ikone reagiert mit "altem Witz"

IMAGO/Mark Pain

Harry Kane wird intensiv mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der mögliche Transfer von Harry Kane von Tottenham Hotspur zum FC Bayern ist derzeit eines der heißesten Gerüchte auf dem Transfermarkt. Nun hat sich auch Premier-League-Ikone Alan Shearer zu den Spekulationen um den Wunschstürmer der Münchner geäußert und das Ganze (unter anderem) mit einem alten Witz kommentiert.

Ob Harry Kane wirklich zum FC Bayern wechselt, ist noch offen. Klar ist wohl nur, dass die Münchner bereits ein Angebot für den Superstürmer der Spurs abgegeben haben, und dass sich dieser einen Transfer gut vorstellen kann. Derzeit gibt es fast stündlich neue Wasserstandsmeldungen.

Unabhängig davon hat sich Kanes Landsmann Alan Shearer nun ausführlich bei "The Athletic" zu den Zukunftsoptionen des 29-Jährigen geäußert und deutlich gemacht, dass er nicht sagen könne, was er an dessen Stelle gemacht hätte. Er wolle dem besten Angreifer Englands auch keinen Rat geben, denn das sei ganz und gar nicht nach seinem Geschmack, wenn ehemalige Profis dies tun.

Allerdings fiel dem Premier-League-Rekordtorjäger eine humorvolle Art ein, mit der er die Causa Kane dann doch kommentierte: "Mein zweiter Gedanke war ein alter Witz", so Shearer gegenüber dem Portal. "'Wenn Harry zu den Bayern wechseln will, fahre ich sein verdammtes Auto selbst dorthin'; ich würde alles tun, um meinen Premier-League-Torrekord von 260 Toren zu schützen - Harry steht bei 213", so der 52-Jährige mit einer großen Prise Humor.

"In Wahrheit sind die Hoffnungen wahrscheinlich vergebens. Harry ist fast 30, aber er passt auf sich auf, er hat sich von größeren Verletzungen ferngehalten und er ist durchaus in der Lage, in ein paar Jahren nach England zurückzukehren und genug Tore zu schießen, um mich sogar dann noch überholen", rechnete der frühere Top-Stürmer der Blackburn Rovers und von Newcastle United vor, um dann doch noch schelmisch anzuschließen: "Aber trotzdem. Gib mir die Schlüssel und ein Navi und ich fahre los ...!"

