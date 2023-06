Transfer-Überraschung um Max Kruse?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Max Kruse ist aktuell vereinslos

Egal ob Werder Bremen, der VfL Wolfsburg oder Borussia Mönchengladbach: Max Kruse hat in seiner langen Karriere schon für zahlreiche Vereine gespielt. Nun könnte der Ex-Nationalspieler ein neues Kapitel in der 2. Bundesliga aufschlagen.

Laut "Sky" bemüht sich der SC Paderborn um eine Verpflichtung von Kruse. Demnach würden die Ostwestfalen aktuell an dem Transfer-Coup basteln. Nähere Details sind noch nicht bekannt.

Mit Hannover 96 hat ein anderer Klub aus dem deutschen Fußball-Unterhaus dem 35-Jährigen hingegen abgesagt. "Für uns ist ein Transfer von Max Kruse nichts. Er ist für uns kein Thema", sagte Cheftrainer Stefan Leitl gegenüber "Bild".

Der 45-Jährige würde den Angreifer aber schätzen. "Seine sportlichen Qualitäten hat er über Jahre nachgewiesen. Fakt ist aber auch, dass er ein gewisses Alter und lange Zeit nicht gespielt hat und bei uns kein Thema ist. Wir suchen einen Stürmer, aber da ist Max Kruse nicht dabei", meinte Leitl.

Zuletzt lief der Routinier in der Fußball-Bundesliga für den VfL Wolfsburg auf. Im vergangenen November erfolgte die Trennung zwischen den Niedersachsen und Kruse.

Max Kruse bringt sich selbst bei Hertha BSC ins Spiel

In den sozialen Medien hält der Torjäger seine Fans stets auf dem laufenden. "Ich will noch mal in der Bundesliga angreifen, wenn es geht. Ich glaube, dass ich noch genug Qualität hätte, Mannschaften in der Bundesliga zu helfen", meinte Kruse im Mai im Interview mit TikTok- und YouTube-Star Dilay Acar.

So brachte sich der Kicker selbst mit Hertha BSC in Verbindung. "Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich niemals zu Hertha gehe, weil ich bei Union gespielt habe. Wenn Hertha meine einzige Option wäre im Sommer: Bevor ich arbeitslos bleibe, würde ich das natürlich auch machen", so Kruse.

Doch statt nach Berlin könnte es Kruse nun zum SC Paderborn nach Ostwestfalen ziehen.