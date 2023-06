Schalker Schmerzgrenze bei Bülter durchgesickert

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bert Harzer

Marius Bülter wird den FC Schalke wohl verlassen

Marius Bülter wird den FC Schalke 04 aller Voraussicht nach verlassen. Die TSG Hoffenheim aus der Fußball-Bundesliga bemüht sich um die Dienste des Angreifers. Zu einer Einigung ist es aber wohl weiterhin nicht gekommen.

Wie die "WAZ" berichtet, liegen der FC Schalke 04 und die TSG Hoffenheim in den Verhandlungen nur noch "eine sechsstellige Summe" auseinander.

Laut Angaben der Zeitung beträgt die königsblaue Schmerzgrenze mindestens vier Millionen Euro. Die TSG Hoffenheim sei mit ihrer letzten Offerte "nicht weit" von dieser Summe entfernt gewesen, schreibt die "WAZ".

"Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann vermeldet ebenfalls, dass der FC Schalke 04 und der Bundesligist Fortschritte machen. Eine Einigung soll es aber noch nicht geben, hierfür fehle noch ein weiterer Schritt der Hoffenheimer. Somit könnte sich die Ablösesumme für Bülter letztlich auf vier bis fünf Millionen Euro belaufen.

Bülter-Verbleib beim FC Schalke 04 wohl ausgeschlossen

Dass der 30-Jährige mit dem FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga geht, ist nahezu ausgeschlossen. Zum einen hat sich Bülter in der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit elf Toren in den Vordergrund gespielt. Zum anderen sind die finanziell angeschlagenen Knappen auf Transfereinnahmen angewiesen.

Die ersten Trainingseinheiten auf Schalke wird Bülter nur sporadisch mitmachen. Laut Vereinsmitteilung hat sich der Offensivakteur im Sommerurlaub eine Lebensmittelvergiftung zugezogen und absolviert derzeit dosiertes Lauftraining.

Bülter war im Sommer 2021 für rund 800.000 Euro von Union Berlin zum FC Schalke 04 gewechselt und hatte großen Anteil am Wiederaufstieg der Königsblauen. In der vergangenen Saison war der Stürmer dann der treffsicherste S04-Profi, konnte den Abstieg aber trotz seiner ansprechenden Leistungen nicht mehr verhindern. Nun zieht es Bülter zur TSG Hoffenheim.