BVB-Duo mit Frühstart - nächster Neuzugang fix

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Mateu Morey fehlte dem BVB monatelang

Borussia Dortmunds U23 ist mit zwei Spielern aus dem Profi-Kader in die Sommer-Vorbereitung gestartet. Zudem gab der BVB den nächsten Neuzugang bekannt.

Pünktlich zum Trainingsauftakt am Mittwoch machten die Schwarz-Gelben die Verpflichtung von Ayman Azhil für ihr Drittliga-Team perfekt.

Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen zum BVB und unterschrieb einen Einjahresvertrag, wie die Borussen mitteilten.

Azhil hatte alle Jugendmannschaften von Bayer durchlaufen, bevor er im Jahr 2020 für zwei Jahre an den niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk ausgeliehen wurde. In der Eredivisie lief er 50 Mal auf, bevor er im vergangenen Sommer wieder zurückkehrte nach Leverkusen. In der abgelaufenen Bundesligasaison kam Azhil für Leverkusen auf einen Kurzeinsatz gegen den VfB Stuttgart.

"Ayman ist ein sehr interessanter Spieler, der im vergangenen Jahr viel unter top Bedingungen trainiert hat und zuvor in Waalwijk seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir sind glücklich, dass er seine nächsten Schritte nun bei Borussia Dortmund gehen wird", sagte BVB-Coach Jan Zimmermann.

Zwei prominente Frühstarter beim BVB

Der 43 Jahre alte Übungsleiter konnte neben Azhil beim Trainingsauftakt auch zwei prominente Gesichter aus dem Dortmunder Bundesliga-Team begrüßen: Mateu Morey und Julian Duranville.

Der spanische Rechtsverteidiger wartet verletzungsbedingt seit 24 Monaten auf einen Einsatz für die Profis. Er geht in sein letztes Vertragsjahr beim BVB, wobei auch ein Wechsel nicht gänzlich ausgeschlossen sein soll.

Duranville hatte die Borussia im Januar für satte 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht verpflichtet. Der 17-jährige Flügelstürmer kam wegen hartnäckigen Muskelverletzung erst im Saisonfinale gegen den FSV Mainz 05 (2:2) zu seinem BVB-Debüt, deutete dabei sein Potenzial aber bereits an.

Moreys und Duranvilles Kollegen aus der ersten Mannschaft starten am 5. Juli in die Vorbereitung. Allerdings fehlen Trainer Edin Terzic dann noch zahlreiche Nationalspieler.