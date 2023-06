Wichtige Personal-Entscheidung beim BVB gefallen

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Armin Reutershahn bleibt dem BVB erhalten

Borussia Dortmund stellt eine wichtige Weiche für die mittelfristige Zukunft: Co-Trainer Armin Reutershahn bleibt dem BVB über den Sommer hinaus erhalten.

Wie die Schwarz-Gelben am Mittwoch mitteilten, unterschrieb der 63-Jährige einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2025.

Reutershahn hatte im vergangenen Januar den Posten von Peter Hermann im Trainerteam von Chefcoach Edin Terzic übernommen. Der 71-Jährige hatte sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen.

"Armin hat sich im Winter sehr kurzfristig auf einen halbjährigen Vertrag bei uns eingelassen und uns in dieser schwierigen Situation sofort unterstützt. Seine Bereitschaft haben wir ihm schon damals hoch angerechnet und von Beginn an gesagt, dass wir uns nach der Saison über eine längerfristige Zukunft unterhalten werden", erklärte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl mit Blick auf Reutershahns Verlängerung. "Die Mannschaft und das Trainerteam haben nun sechs Monate mit ihm zusammengearbeitet und sich gegenseitig kennen und schätzen gelernt. Es war daher unser Ziel, und auch der Wunsch unseres Trainers Edin Terzic, die erfolgreiche Zusammenarbeit in dieser Konstellation fortzusetzen."

Lob für das "sehr emotionale Umfeld" beim BVB

Reutershahn sagte: "Die Arbeit mit diesem Trainerteam, dieser Mannschaft und diesen Mitarbeitern macht mir unheimlich viel Spaß. Ich hatte bei einem Traditionsklub wie dem BVB ein sehr emotionales Umfeld erwartet - und bin froh, dass sich genau das bewahrheitet hat. Ich bin stolz, dem BVB gemeinsam mit meinen Kollegen dabei helfen zu dürfen, sportlich noch erfolgreicher zu werden."

✍️ Der #BVB verlängert mit Co-Trainer Armin Reutershahn vorzeitig bis zum 30. Juni 2025. 🤝



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/NNB1ThhJUQ — Borussia Dortmund (@BVB) 28. Juni 2023

Der erfahrene Übungsleiter hatte vor seiner Zeit in Dortmund auch schon beim KFC Uerdingen, beim Hamburger SV, bei Eintracht Frankfurt, beim 1. FC Nürnberg, beim VfB Stuttgart, bei 1899 Hoffenheim sowie bei Borussia Mönchengladbach als Assistent gearbeitet, unter anderem unter Trainern wie Friedhelm Funkel, Dieter Hecking oder Julian Nagelsmann.