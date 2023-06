Frankreich und Schweiz komplettieren EM-Viertelfinale

IMAGO/Anca Tepei

Frankreich steht im Viertelfinale der U21-EM 2023

Mitfavorit Frankreich und die Schweiz haben als letzte Teams das Viertelfinale der U21-EM 2023 in Georgien und Rumänien erreicht.

Die Franzosen holten durch ein 4:1 (1:1) gegen die Eidgenossen den dritten Sieg im dritten Spiel.

Weil Italien im Parallelspiel gegen Norwegen 0:1 (0:0) verlor, eroberte die Schweiz trotz der hohen Niederlage mit nur drei Punkten den zweiten Platz in der Gruppe D.

Für die Franzosen, bei denen Manu Kone von Borussia Mönchengladbach nach 18 Minuten verletzt ausgewechselt werden musste, trafen in Cluj Amine Gouiri (16./Foulelfmeter), Bradley Barcola (65.) Rayan Cherki (76.) und Maxence Caqueret (81.). Für die Schweiz glich Dan Ndoye (35.) zwischenzeitlich aus.

Frankreich steht zum dritten Mal in Folge im Viertelfinale, Gegner dort wird am Sonntag die Ukraine. Auf die Schweiz, die erstmals seit 2011 die Gruppenphase überstand, wartet bereits am Samstag das Topspiel gegen Spanien.

U21-EM 2023: Italien überraschend ausgeschieden

Überraschend ausgeschieden ist dagegen Italien. Dem fünfmaligen Titelträger hätte schon ein Remis gereicht, doch Norwegen siegte dank eines Treffers von Erik Botheim (65.).

In der Schlussphase wurde es kurios: Beiden Teams fehlte ein Tor zum Weiterkommen - doch fallen wollte keines.

Am Ende gewann die Schweiz den Dreiervergleich mit den punktgleichen Teams denkbar knapp.

Die Viertelfinals bei der U21-EM 2023 im Überblick:

1. Juli

Georgien - Israel in Tiflis (18:00)

Spanien - Schweiz in Bukarest (20.00)

2. Juli

England - Portugal in Kutaissi (18.00)

Frankreich - Ukraine in Cluj-Napoca (20.00)