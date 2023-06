Attacke vom FC Bayern auf den DFB

Moritz Kegler via www.imago-images.de

Jochen Sauer leitet das NLZ des FC Bayern

Beim FC Bayern regt sich Kritik am Umgang des Deutschen Fußball-Bundes mit den Top-Talenten aus dem eigenen Nachwuchs.

"Der DFB verpasst es manchmal, unsere Spieler etwas früher zu fördern", sagte der Münchner Campus-Leiter Jochen Sauer gegenüber "Bild".

Der 50-Jährige nannte auch konkrete Beispiele für seine These: "Malik Tillman war deutscher Jugendnationalspieler bis zur U21, hat sich dann aber ganz bewusst für die A-Nationalmannschaft der USA entschieden. Er wäre aktuell einer der Top-Spieler bei der deutschen U21. Josip Stanisic war deutscher U19 Nationalspieler, wurde dann für die U21 Kroatiens eingeladen und ist jetzt dort A-Nationalspieler. Paul Wanner überlegt gerade, ob er lieber für Österreich spielt."

Der DFB müsse sich "auch Gedanken um die Ligenstruktur machen, um das Problem im Übergangsbereich zum Männerfußball zu lösen", forderte Sauer, der vor seiner Tätigkeit beim FC Bayern auch bei Red Bull Salzburg, beim VfL Wolfsburg sowie bei Hertha BSC als Funktionär gearbeitet hatte.

"Das Niveau in den Regionalligen ist für potentielle Nationalspieler zu niedrig und in der dritten Liga, die ja ausdrücklich als Ausbildungsliga eingeführt wurde, spielen zu wenige junge Spieler. Und es dürfen auch nur drei zweite Mannschaft gleichzeitig in Liga 3 spielen, die sich aber mit jungen Talenten schwertun, die Liga zu halten. Die Traditionsklubs setzen am Ende, wenn es um Auf- oder Abstieg geht, doch eher auf Erfahrung", konstatierte Sauer.

Kuriose U21-Statistik des FC Bayern

Womöglich müsse der DFB "auch noch mehr finanzielle Anreize setzen, um junge Spieler im Männerbereich auf Topniveau einzusetzen", so der Nachwuchschef des FC Bayern. "In Österreich z.B. bekommen Klubs anteilig deutlich mehr TV-Geld, wenn sie junge, einheimische Spieler einsetzen. Einen ähnlichen Mechanismus gibt es bei der DFL und in der 3. Liga auch, aber es wäre sicher eine geeignete Maßnahme, die entsprechenden 'Geldtöpfe der Nachwuchsförderung' höher zu gewichten, damit der Anreiz größer wird, mehr jungen Spieler im Bereich der 3. Liga bis zur Bundesliga einzusetzen."

Angesichts der schwachen Leistungen der Nationalelf bei den letzten Turnieren sowie dem desaströsen Vorrunden-Aus der deutschen Auswahl bei der U21-EM war zuletzt vermehrt Kritik an der Nachwuchsarbeit hierzulande laut geworden.

Kurios: Der FC Bayern stellte letztmals 2006 (!) einen Spieler für eine U21-EM ab. Damals reiste Torhüter Michael Rensing mit zur Endrunde in Portugal, bei der ebenfalls in der Gruppenphase Endstation war.