Bundeskanzler Scholz stärkt Hansi Flick den Rücken

Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Hofft auf eine erfolgrecihe Heim-EM 2024: Olaf Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hofft auf eine erfolgreiche EM 2024 im eigenen Land mit einem Bundestrainer Hansi Flick.

In der ARD-Sendung "maischberger" (22.50 Uhr, ARD) wurde er von der Journalistin Sandra Maischberger gefragt, wie er folgenden Satz vollenden würde: "Mit Hansi Flick als Trainer wird die Nationalelf bei der Europameisterschaft in Deutschland..." Scholz antwortete mit den Worten: "... hoffentlich erfolgreich sein".

Er fügte dann noch hinzu: "Im Übrigen zähle ich nicht zu denjenigen, die glauben, dass sie besser wären als der Bundestrainer." Scholz ist kein bekennender Fußball-Fan, auch wenn er sich als Hamburger Bürgermeister das eine oder andere Spiel des Hamburger SV und des FC St. Pauli angeschaut hat und zuletzt beim WM-Endspiel der Frauen-Nationalmannschaft im Londoner Wembley-Stadion war.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, die bei der WM im vergangenen Jahr bereits nach der Vorrunde die Heimreise antreten musste, hatte zuletzt 3:3 gegen die Ukraine gespielt, 0:1 in Polen verloren und daheim ein 0:2 gegen Kolumbien kassiert. Flick steht seitdem massiv in der Kritik. Die EM findet nächstes Jahr in Deutschland statt.