Enthüllt: FC Bayern glaubt an Kane-Transfer

IMAGO/Paul Terry

Harry Kane will wohl zum FC Bayern

Der Transfer-Poker um Harry Kane wird heiß. Die Verantwortlichen des FC Bayern sind inzwischen bei Tottenham Hotspur vorstellig geworden. Obwohl sich die Nordlondoner noch von ihrer harten Seite zeigen, herrscht beim deutschen Rekordmeister offenbar Optimismus.

Der FC Bayern macht im Rennen um Kane ernst. Am Dienstag vermeldete zunächst "The Athletic" von einem ersten Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro, das durch Bonuszahlungen weiter ansteigen kann.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zeigte Tottenham den Münchnern daraufhin die kalte Schulter. Laut "CBS Sports" will der FC Bayern einen Schritt weiter gehen und die Spurs mit einer neuen Offerte in Höhe von umgerechnet 93 Millionen Euro überzeugen.

Allerdings will die britische Boulevardzeitung "The Sun" erfahren haben, dass der Premier-League-Klub den 29-Jährigen eher am Vertragsende 2024 ablösefrei ziehen lassen will, anstatt ihn schon in diesem Sommer abzugeben. Droht dem FC Bayern also eine Transfer-Pleite?

Der "kicker" macht den Fans des deutschen Rekordmeisters nun Hoffnung. Nach Informationen des Fachmagazins sind die Verantwortlichen an der Säbener Straße optimistisch, dass Kane letztlich an der Isar landet. So habe der Mittelstürmer über seine Familie "eindeutige Signale seiner Bereitschaft gesendet", heißt es.

Muss der FC Bayern über 100 Millionen Euro zahlen?

Kane reizt offenbar die Aussicht auf Titel und könnte deshalb den Schritt von Tottenham zum FC Bayern wagen. Ein einfaches Unterfangen wird die Verpflichtung aus Sicht der Münchner aber trotzdem nicht.

Dem "kicker" zufolge ist es keinesfalls sicher, dass Kane schon zu Beginn der Asien-Tour am 24. Juli ein Teil der Mannschaft ist. Schließlich muss zunächst Tottenham-Boss Daniel Levy überzeugt werden.

Das beste Argument könnte wie so oft eine hohe Ablösesumme sein. Das Fachmagazin schließt nicht aus, dass der FC Bayern am Ende des Tages einen Betrag im dreistelligen Millionen-Bereich zahlen muss.