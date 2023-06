Nächster BVB-Star vor Vertragsverlängerung?

Moritz Mueller via www.imago-images.de

Marius Wolf (r.) ist beim BVB zuletzt immer wichtiger geworden

Bei Borussia Dortmund wurden in den letzten Wochen die Weichen für die Zukunft gestellt. Während Akteure wie Jude Bellingham, Raphael Guerreiro oder Mahmoud Dahoud den Klub verlassen haben, wurden die Verträge mit Führungsspielern wie Marco Reus und Mats Hummels noch einmal verlängert. In Kürze könnte auch eine weitere Personalie beim BVB geklärt sein.

Marius Wolf ist ein weiterer Spieler der Schwarz-Gelben, dessen Arbeitspapier in Dortmund nur noch ein Jahr lang gültig ist. Bisher hat es noch keine Anzeichen gegen, ob, wann und zu welchen Konditionen der Allrounder beim BVB verlängern wird.

Jetzt heißt es in einem jüngsten Medienbericht des "kicker", dass zeitnah auch mit Marius Wolf Gespräche darüber geführt werden sollen, wie die gemeinsame Zukunft über 2024 hinaus aussehen könnte. In dem Fachmagazin wird dabei der vage Zeitrahmen "in den nächsten Wochen" genannt.

Fakt ist, dass Marius Wolf in den letzten zwei Jahren eine steile Entwicklung bei Borussia Dortmund genommen hat.

BVB-Star Wolf mittlerweile Nationalspieler

Nach seiner Verpflichtung im Jahr 2018 konnte sich der gebürtige Coburger zunächst überhaupt nicht beim BVB durchsetzen und kam zunächst über die Rolle des Ergänzungsspielers nicht hinaus. Nach einer enttäuschenden ersten Saison bei den Westfalen wurde er in der Folge gleich zweimal verliehen, einmal zu Hertha BSC, einmal zum 1. FC Köln.

Seit seiner Rückkehr im Sommer 2021 ist der Knoten dann auch im schwarz-gelben Dress geplatzt. 27 beziehungsweise 25 Bundesliga-Einsätze standen in den vergangenen beiden Jahren für die Dortmunder zu Buche, auch in der Champions League bekam der mittlerweile 28-Jährige immer mehr Spielminuten.

Nachdem Wolf es zuletzt sogar zum deutschen Nationalspieler geschafft hat, geht beim BVB die Tendenz eindeutig in die Richtung, die Zusammenarbeit mit Wolf über 2024 hinaus auszudehnen.