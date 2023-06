Verkaufskandidaten bei Eintracht Frankfurt durchgesickert

IMAGO/Juergen Kessler

Ragnar Ache war von Eintracht Frankfurt an Greuther Fürth verliehen

Nicht nur auf auf dem Trainerstuhl gibt es bei Eintracht Frankfurt in diesem Sommer einen Umbruch. Im Kader werden sich in den kommenden Tagen und Wochen ebenfalls noch einige Änderungen ergeben. Ein Trio hat bei der SGE wohl keine Zukunft mehr.

Laut "kicker" werden Ragnar Ache, Jerome Onguené sowie Ali Akman Eintracht Frankfurt in diesem Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Die Profis waren zuletzt an andere Klubs verliehen.

So lief Ache für Greuther Fürth in der 2. Bundesliga auf. Mit sieben Saisontoren in 33 Pflichtspieleinsätzen lieferte der Angreifer eine ordentliche Ausbeute ab.

Nach Informationen des Fachmagazins gibt es für den 24-Jährigen trotzdem keine Perspektive bei Eintracht Frankfurt. Es sollen bereits "mehrere Anfragen" für Ache vorliegen. Konkrete Namen nennt der "kicker" in diesem Zusammenhang nicht.

Onguené (zuletzt an RB Salzburg ausgeliehen) sowie Akman (zuletzt an Göztepe ausgeliehen) sind offenbar weitere Verkaufskandidaten bei der SGE.

Eintracht Frankfurt: Neue Chance für Hauge und Matanovic

Jens Petter Hauge sowie Igor Matanovic sollen hingegen einen neuen Anlauf in der Saisonvorbereitung nehmen, so der "kicker" in seiner Donnerstagsausgabe.

Besonders die Personalie Hauge ist eine spannende. Der Rechtsaußen wurde erst im Sommer 2022 für rund 8,2 Millionen Euro von der AC Mailand fest verpflichtet. Die Erwartungen konnte der 23-Jährige in der Folge aber nicht erfüllen. Die Leihe zum belgischen Erstligisten KAA Gent brachte nicht den gewünschten Effekt, war der Norweger kein Stammspieler.

In den kommenden Wochen soll Hauge genau wie Matanovic wohl eine neue Chance bei Eintracht Frankfurt erhalten. Der neue Cheftrainer Dino Toppmöller dürfte dann gemeinsam mit den Kaderplanern um Sportvorstand Markus Krösche entscheiden, wie oder ob es mit dem Duo bei den Adlerträgern weitergeht.