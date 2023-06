Bayern macht wohl entscheidenden Schritt bei Kim

IMAGO/FABIO SASSO

Min-jae Kim (oben) soll zum FC Bayern wechseln

Während der FC Bayern im Sturm noch intensiv um Harry Kane pokert, machen die Münchner in der Abwehr wohl Nägel mit Köpfen. Denn Wunschspieler Min-jae Kim soll kurz vor einem Transfer stehen. Ein entscheidender Schritt in den Verhandlungen ist offenbar erreicht.

Weil Lucas Hernández kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain steht, muss der FC Bayern Ersatz für den abwandernden Innenverteidiger beschaffen. Seit einigen Tagen buhlen die Münchner daher intensiv um Min-jae Kim von der SSC Neapel. Kim wurde zuletzt als bester Verteidiger der Serie A ausgezeichnet. Mit seinen guten Leistungen trug er maßgeblich dazu bei, dass die Neapolitaner den Meistertitel erringen konnten.

Die gleichen Fähigkeiten soll der 26-jährige Südkoreaner, der in seiner Heimat aufgrund seines robusten Auftretens als "Monster" bezeichnet wird, nun wohl beim FC Bayern einbringen. Denn wie Transfer-Experte Fabrizio Romano erfahren hat, haben die Münchner in den Verhandlungen mit dem 1,90-Meter-Mann einen entscheidenden Durchbruch erzielt.

Demnach soll Kim den Bayern-Bossen seine mündliche Zusage für einen Wechsel in diesem Sommer gegeben haben. Der südkoreanische Nationalspieler befindet sich derzeit in seiner Heimat und leistet den obligatorischen Militärdienst ab.

Deshalb konnte noch nichts zu Papier gebracht werden. Die schriftliche Fixierung der Details sowie der obligatorische Medizincheck sollen nach Kims Rückkehr vom Militär erfolgen - vermutlich Mitte Juli. Dann soll der 26-Jährige laut "Bild" einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Wie es weiter heißt, soll der Poker mit Kims Management in Lissabon stattgefunden haben. Cheftrainer Thomas Tuchel hatte bereits Kontakt zu Kim, den Deal abgewickelt hat der Technische Direktor des FC Bayern, Marco Neppe.

FC Bayern: Kim verbessert sein Gehalt deutlich

Kim hatte sich laut verschiedenen Medienberichten zuvor ohnehin schon tendenziell auf die Münchner festgelegt, die nun Vorbereitungen treffen müssen, um die Ausstiegsklausel im noch bis 2025 datierten Vertrag des Wunschspielers zu ziehen.

Etwa 50 Millionen Euro werden für die Dienste des Innenverteidigers fällig, der einen langfristigen Kontrakt beim Bundesligisten unterschreiben und laut "fussballtransfers.com" wohl rund zehn Millionen Euro pro Jahr verdienen soll, laut "Sky" sogar bis zu zwölf - oder so so: deutlich mehr als in Neapel. Dort strich der Abwehrspieler wohl rund 2,5 Millionen Euro ein.

Aufgefangen wird der finanzielle Aufwand bei/für Kim durch die geplanten Einnahmen beim Verkauf von Hernández an PSG. Der Franzose soll 45 bis 50 Millionen Euro einbringen. Damit wäre die Kim-Ablöse zu weiten Teilen gedeckt.