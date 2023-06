Abwehr-Option des FC Bayern vor Insel-Wechsel

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Micky van de Ven (l.) wurde zuletzt mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern muss in diesem Sommer den Abwehrverbund umstellen, ein bis zwei Innenverteidiger könnten am Ende der Transferphase den Weg nach München gefunden haben. Eine Option des Rekordmeisters entscheidet sich aber offenbar für einen Wechsel nach England.

Innenverteidiger Micky van de Ven vom VfL Wolfsburg wird sich wohl nicht dem FC Bayern anschließen, seine Zeit in der Bundesliga könnte nach zwei Jahren schon wieder vorbei sein. Laut Transfer-Reporter Fabrizio Romano läuft es derzeit auf einen Wechsel zu Tottenham Hotspur hinaus.

Auch der Premier-League-Vertreter sucht händeringend nach Verstärkung in der Defensiv-Zentrale. Die Spurs haben nun Gespräche mit dem VfL Wolfsburg aufgenommen, heißt es. Der Niederländer sei eines der Transferziele dieses Sommers, entsprechend hartnäckig dürfte Tottenham um die Dienste des 22-Jährigen buhlen.

Der elffache U21-Nationalspieler, der mit der Oranje-Auswahl bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien in der Gruppenphase bereits ausgeschieden ist, soll Romano zufolge in Gesprächen mit den Spurs seinerseits signalisiert haben, dass er sich einen Wechsel nach London vorstellen kann.

Bayern-Flirt lässt Zukunft in Wolfsburg offen

Van de Ven kam 2021 von seinem Jugendklub FC Volendam zum VfL Wolfsburg, wo er einen Vertrag bis 2027 besitzt. Druck, den Linksfuß schon in diesem Sommer wieder zu verkaufen, dürften die Wölfe daher kaum verspüren. Die Ablösesumme wurde in englischen Medien zuletzt auf 30 Millionen Euro beziffert. Allerdings stieg das Interesse der Konkurrenz nach einer überzeugenden Saison.

Der Youngster, der mittlerweile auf 38 Bundesliga-Spiele zurückblickt, hatte indes seine Zukunft bei den Niedersachsen als offen bezeichnet. "Ich fühle mich natürlich sehr wohl in Wolfsburg. Es macht mir also nichts aus, noch ein Jahr in Wolfsburg zu spielen. Aber wenn ich die Chance habe, zu gehen, würde ich das gerne tun", so van de Ven zuletzt.

Die Münchner "tz" hatte den 1,93 Meter großen Abwehrmann anschließend beim FC Bayern ins Spiel gebracht. Auch "Bild" zufolge stehe der 22-Jährige auf dem Münchner Transferzettel. Aufgrund der noch fehlenden internationalen Erfahrung bevorzugt der Rekordmeister aber wohl andere Optionen.