Profitiert Bayern im Kane-Poker von einem Versprechen?

IMAGO/Katie Chan

Harry Kane befindet sich im Blickfeld des FC Bayern

Der FC Bayern will Superstar Harry Kane nach München transferieren. Laut einem Bericht könnte dem deutschen Rekordmeister bei diesem Vorhaben ein besonderes Details zum Vorteil werden.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk zufolge gibt es zwischen Kane und Tottenham Hotspur ein Gentlemen's Agreement aus dem Jahr 2021.

Damals buhlte Manchester City intensiv um die Dienste des Torjägers. Die Nordlondoner wollten einen Wechsel zum Rivalen aus der Premier League unbedingt verhindern. Die Tottenham-Bosse sollen Kane deshalb versprochen haben, in Zukunft in das Ausland wechseln zu können.

Wie Falk spekuliert, könnte sich Kane nun auf dieses Versprechen berufen, um seinen Abschied von den Spurs voranzutreiben.

Kane sendet "eindeutige Signale" an den FC Bayern

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der englische Nationalmannschaftskapitän zum FC Bayern. Kane habe über seine Familie an die Münchner "eindeutige Signale seiner Bereitschaft gesendet" , will der "kicker" erfahren haben.

Doch noch steht Tottenham einem Transfer im Wege. Wie unter anderem "The Athletic" vermeldete, hat der FC Bayern ein Angebot in Höhe von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen abgegeben. Die Spurs fordern offenbar mehr. Der "kicker" schließt nicht aus, dass der deutsche Rekordmeister am Ende des Tages einen Betrag im dreistelligen Millionen-Bereich überweisen muss.

FC Bayern schließt Mega-Transfer nicht aus

Vereinspräsident Herbert Hainer schloss gegenüber "Bild-TV" zuletzt nicht aus, dass der Verein in erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke knackt, schränkte jedoch ein: "Aber dafür muss auch alles stimmen."

Der FC Bayern hat in diesem Sommer bislang Konrad Laimer (ehemals RB Leipzig) und Raphaël Guerreiro (ehemals BVB) ablösefrei verpflichtet. Nun soll ein neuer Mittelstürmer her, der mit einem Jahr Verspätung den Abgang von Robert Lewandowski kompensieren kann.