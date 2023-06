Bericht: Mittelfeldstar des FC Bayern bei Barca angeboten

IMAGO/Revierfoto

Marcel Sabitzer (l.) könnte im Sommer endgültig verkauft werden

Nachdem es für Marcel Sabitzer in seinen ersten eineinhalb Jahren beim FC Bayern nicht wirklich rund lief, wurde er zur vergangenen Rückrunde an Manchester United ausgeliehen. Ob er jemals wieder nach München zurückkehren wird, ist derzeit noch offen. Andere Großklubs werden längst mit dem Österreicher in Verbindung gebracht, darunter auch der FC Barcelona.

Ab dem 1. Juli ist Sabitzer offiziell wieder Spieler des FC Bayern. Dann endet das halbjährige Leihgeschäft zwischen ManUnited und dem deutschen Rekordmeister.

Das England-Abenteuer hat sich für den Mittelfeldspieler als lohnenswert entpuppt. 18 Pflichtspiele bestritt Sabitzer für die Red Devils, sogar der Titel im englischen League Cup, wo er im Finale einen Kurzeinsatz erhielt, sprang dabei heraus.

Laut englischen Medienberichten würde Manchester United den österreichischen Nationalspieler gerne fest aus München verpflichten. Noch soll die Personalie beim englischen Rekordmeister aber keine aller höchste Priorität genießen. 20 Millionen Euro würden für Sabitzer wohl fällig, der beim FC Bayern noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Sabitzer bei Barca angeboten?

Weitere Medien aus dem europäischen Ausland zeigen noch weitere Optionen für den Mittelfeldmann auf. So vermeldete die spanische "Sport", dass der 71-malige Nationalspieler über Vermittler bereits beim FC Barcelona angeboten wurde. Wie Barca einer möglichen Fest-Verpflichtung Sabitzer gegenüber steht, ist allerdings noch nicht klar.

Aus Italien heißt es außerdem, auch die AS Rom von Startrainer José Mourinho habe den Ex-Leipziger auf dem Zettel. Der Hauptstadtklub sei allerdings laut dem Portal "calciomercato" zunächst nur an einem Ausleihgeschäft interessiert. Der FC Bayern will Sabitzer wenn dann aber wohl eher fix verkaufen.

Für die Münchner hatte Sabitzer in der Hinrunde immerhin noch 24 Pflichtspiele bestritten und dabei einen Treffer erzielt.