Streichliste von Werder Bremen enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Clemens Fritz und Frank Baumann räumen bei Werder Bremen auf

Mit der überraschender Verpflichtung von Naby Keita hat Werder Bremen auf der Zugangsseite schon mächtig auf dem Transfermarkt abgeräumt. Im Bereich der Abgänge ist allerdings bislang noch wenig passiert. Nun wurde immerhin schon einmal die Liste der Verkaufskandidaten enthüllt. Fünf Spieler sind darauf, die den Weser-Klub dauerhaft oder mindestens auf Leihbasis verlassen sollen.

Derzeit arbeiten Clemens Fritz, der Leiter der Lizenzspielerabteilung bei Werder Bremen, und SVW-Geschäftsführer Frank Baumann intensiv am Kader für die anstehenden Saison 2023/24. Dabei sind neben externen Verstärkungen auch Spieler aus dem bestehenden Team in den Blick gerückt, die die Grün-Weißen gerne zeitnah loswerden wollen.

Gleich fünf Akteure stehen laut "Sport Bild" in Bremen vor dem Aus. An eine Leihe denkt Werder nur bei einem aus dem Quintett. Namentlich ist das Nachwuchshoffnung Eren Dinkci. Der 21-Jährige - gebürtiger Bremer, im Umland aufgewachsen und fußballerisch groß geworden - spielt seit der U19 bei den Norddeutschen und hat noch einen Vertrag bis 2025.

Er soll an anderer Stelle Erfahrungen sammeln, um dann im nächsten Sommer gestärkt zum SVW zurückzukehren. Zuletzt gab es vor allem Gerüchte um einen baldigen Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Doch die Verhandlungen mit dem Zweitligisten stocken.

Laut dem Bericht liegt das daran, dass die Fortuna-Verantwortlichen gern eine Kaufoption für Dinkci im Leihvertrag verankert hätten. Doch Werder will den Mittelstürmer gern selbst behalten. Trotz der aktuellen Probleme wird davon ausgegangen, dass sich der Angreifer zum Vorbereitungsstart der Grün-Weißen bereits (zeitweise) zu einem neuen Verein verabschiedet hat.

Ein dauerhafter Abschied ist hingegen für Offensivmann Oliver Burke, Mittelfeldspieler Manuel Mbom und Torwart Eduardo dos Santos Haesler geplant, wie es weiter heißt.

Werder Bremen: Abgangskandidat will sich beweisen

Burke, der noch bis 2025 vertraglich gebunden ist, war zuletzt schon in die zweite englische Liga ausgeliehen und hat keine Perspektive mehr.

Gleiches gilt für den verletzungsgeplagten Mbom, dessen Kontrakt im nächsten Sommer endet und für den es wohl Interesse aus der 2. Liga gibt. Der VfL Osnabrück, Greuther Fürth und der Karlsruher SC sollen vorgefühlt haben. Wohin es Dos Santos Haesler ziehen könnte, ist noch offen.

Bei allen Dreien scheint Werder gesprächsbereit zu sein, wenn das Angebot passt. Als letzter Abgangskandidat wird noch Nicolai Rapp gehandelt.

Der zuletzt an den 1. FC Kaiserslautern verliehene Mittelfeldmann will sich nach "Sport Bild"-Infos durchbeißen, ist im Mannschaftskreis sehr beliebt. Lizenzspielerleiter Fritz deutete aber bereits an, dass es je nach Entwicklung auch mit Rapp Gespräche über einen Verkauf geben könnte.