Erste Kapitänsentscheidung beim BVB gefallen

IMAGO/Fotografie73

Filippo Mane (r.) wird neue U19-Kapitän des BVB

Bei Borussia Dortmund könnte in der Bundesliga-Mannschaft eine neue Hierarchie entstehen. Möglicherweise verzichtet Marco Reus im nächsten Jahr auf das Kapitänsamt beim BVB, zuletzt wurde bereits intensiv darüber spekuliert. In einer anderen Mannschaft der Schwarz-Gelben wurde die K-Frage längst für 2023/2024 beantwortet.

In der A-Jugend des BVB hat sich Cheftrainer Mike Tullberg auf seinen neuen Mannschaftskapitän festgelegt. Der Dortmunder Coach ernannte Filippo Mane beim jüngsten Auftakttraining zur Saisonvorbereitung als neuen U19-Spielführer.

Dortmunds Nachwuchsdirektor Lars Ricken bestätigte am Mittwoch die Wahl gegenüber den "Ruhr Nachrichten" und erklärte: "Die Frage, wer Kapitän wird, hat sich eigentlich nicht gestellt. Für alle war klar, dass es Filippo wird, zum einen aufgrund seiner sportlichen Qualität, zum anderen wegen seiner Persönlichkeit auf und neben dem Platz.

BVB-Coach: "Jungs sollen gleich spüren, dass es zur Sache geht"

Der 18-Jährige spielte bereits in der letzten Saison eine wichtige Rolle in der Verteidigung der Dortmunder U19, bestritt wettbewerbsübergreifend 23 Saisonspiele unter BVB-Trainer Mike Tullberg. Sein Kapitänsvorgänger Pharrel Nnamdi Collins hat die A-Jugend nach Abschluss der letzten Saison verlassen und wird fortan in der U23 der Westfalen in der 3. Liga auflaufen.

Neben der Kapitänsfrage klärte Mike Tullberg zum Vorbereitungsstart auch direkt unmissverständlich, was er in den kommenden Wochen und Monaten von seinem Team erwarte. Knapp zwei Stunden lang ließ er die Talente auf dem Dortmunder Trainingsplatz ackern, die Intensität dabei war explizit hoch.

"Es ist wichtig, ein Zeichen zu setzen. Meine Spiele sind jung und wild. Sie sollen gleich spüren, dass es bei uns zur Sachen geht, wenn wir auf dem Platz stehen", wurde der Übungsleiter von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.