Ex-Star des FC Bayern zweifelt an Kane-Transfer

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Passt Harry Kane zum FC Bayern?

Der FC Bayern arbeitet mit Hochdruck an einer Verpflichtung von Harry Kane. Ex-Profi Markus Babbel zweifelt, ob der Tottenham-Torjäger der richtige Mann für den deutschen Rekordmeister wäre.

"Über den Spieler Harry Kane muss man nicht diskutieren. Harry Kane ist herausragend gut, ein super Spieler. Er gefällt mir unglaublich gut. Technisch stark, dazu ein sensationeller Abschluss mit beiden Füßen und dem Kopf", meinte der TV-Experte im Rahmen der U21-Europaneisterschaft bei "ran".

Allerdings grübelte Babbel, ob Kane der perfekte Mittelstürmer für die Münchner wäre. "Ich muss offen und ehrlich zugeben, dass ich mir nicht zu 100 Prozent sicher bin, ob er zum FC Bayern passt", sagte der 50-Jährige.

Kane sei ein Spieler, "der sich immer wieder fallen lässt, ins Mittelfeld geht und Bälle abholt". "Ich weiß nicht, ob der FC Bayern diesen Spielertyp braucht", so Babbel: "Um den Strafraum herum sind sie in meinen Augen super aufgestellt. Was fehlt, ist ein Stürmer in der Box. Tottenham ist ja auch eher eine Umschaltmannschaft - da steht er nicht permanent vorne drin."

Erhält der FC Bayern bei Kane den Zuschlag?

Der FC Bayern hatte nach dem Abschied von Robert Lewandowski in Richtung FC Barcelona im vergangenen Sommer auf eine Verpflichtung eines klassischen Neuners verzichtet. Nun soll Kane her.

Allerdings steht den Münchnern ein schwieriger Poker mit Tottenham Hotspur bevor. Die Nordlondoner wollen ihren Superstar, dessen Vertrag bis 2024 datiert ist, nur ungern in diesem Sommer ziehen lassen.

Laut "kicker" hat Kane über seine Familie, die ihn berät, "eindeutige Signale seiner Bereitschaft" an den FC Bayern gesendet. Heißt: Der englische Nationalmannschaftskapitän würde wohl gerne an der Säbener Straße anheuern. Nun muss sich der deutsche Rekordmeister aber noch mit Tottenham Hotspur auf einen Transfer verständigen.