Bericht: VfB Stuttgart hat neuen Stürmer an der Angel

IMAGO/Manuel Geisser

Darian Males spielte zuletzt für den FC Basel

Bei der Suche nach einem neuen Torjäger könnte der VfB Stuttgart endlich fündig geworden sein. Es geht dabei um einen Torjäger, der bei Champions-League-Finalist Inter Mailand unter Vertrag steht.

Schon im Sommer 2020 hat sich Inter den damals 19-jährigen Darian Males gekrallt und für 2,5 Millionen Euro vom FC Luzern verpflichtet. In Mailand selbst kam der Offensivmann seitdem allerdings noch kein einziges Mal zum Zug.

Statt mit den Nerazzurri die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre mit der italienischen Meisterschaft 2021 und dem diesjährigen Einzug in das Königsklassen-Endspiel zu feiern, wurde der Schweizer schon zweimal verliehen.

2020/2021 versuchte er sich zunächst beim FC Genua, zog dann ebenfalls per Leihe vor knapp zwei Jahren weiter zum FC Basel. Zurück in seinem Heimatland hat sich Males zuletzt hervorragend weiterentwickelt, sammelte in der abgelaufenen Spielzeit wettbewerbsübergreifend 28 direkte Torbeteiligungen.

Statt den Offensivmann für die festgelegte Ablösesumme von vier Millionen Euro fest zu verpflichten, ließ der FC Basel den 22-Jährigen kürzlich aber wieder zu Inter Mailand ziehen.

Dort besitzt Males noch einen laufenden Vertrag bis 2025. Dass er sich in diesem Jahr beim 19-maligen italienischen Meister bewähren darf, gilt weiterhin als unwahrscheinlich.

VfB hadert noch mit hoher Ablöseforderung

So tritt laut "Bild"-Informationen nun der VfB Stuttgart auf den Plan. Die Schwaben loten derzeit die Möglichkeiten aus, zu welchen Konditionen Males zu verpflichten wäre.

Nach Informationen der Zeitung haben sich die VfB-Bosse um Lizenzspielerleiter Christian Gentner bereits mit Males-Berater Gezim Ibrahimi getroffen. Und zwar vor Ort im rumänischen Cluj, wo der Spieler derzeit mit der Schweizer U21-Nationalmannschaft an der EM teilnimmt.

Males selbst soll sich einen Wechsel in die Bundesliga sehr gut vorstellen können. Allerdings soll Inter Mailand bislang weiter auf einer Ablöseforderung von mindestens vier Millionen Euro beharren, was den Stuttgartern nach aktuellem Stand noch zu viel ist.

Eine Einigung zwischen Inter und dem VfB scheint aber in den kommenden Tagen oder Wochen alles andere als ausgeschlossen.