Baumgart bestätigt: Köln-Talent aus dem Kader verbannt

IMAGO/Herbert Bucco

Steffen Baumgart (l.) und Justin Diehl werden nicht weiter zusammenarbeiten

In der Bundesliga kam er bisher noch nicht richtig zum Zug, hat in der abgelaufenen Spielzeit zwei Einsätze als Einwechselspieler zu Buche stehen. Nun könnte sich das Kapitel 1. FC Köln für Eigengewächs Justin Diehl bald komplett erledigt haben. Das zumindest bestätigte jüngst Cheftrainer Steffen Baumgart.

Statt es weiterhin beim ambitionierten Bundesligisten zu versuchen, strebt Diehl wohl einen Vereinswechsel an.

"Justin hat uns mitgeteilt, dass er seine Zukunft nicht beim FC sieht. Wir haben ihm eine klare sportliche Perspektive aufgezeigt, und er hat sich gegen diese Perspektive entschieden", erklärte Effzeh-Coach Steffen Baumgart gegenüber dem "Kölner Stadtanzeiger".

Der Offensivspieler lief zuletzt vor allem noch in der U19 der Domstädter auf, sollte eigentlich in der bevorstehenden Saisonvorbereitung richtig bei den Profis Fuß fassen.

Doch daraus wird nun offenkundig nichts, zieht es Diehl doch aus seiner Geburtsstadt hinaus.

Baumgart streicht Diehl aus dem Profi-Kader des 1. FC Köln

Steffen Baumgart habe auf die Absage des 18-Jährigen an eine weitere gemeinsame Zukunft reagiert und seinerseits Fakten geschaffen.

Der Cheftrainer sieht keine Grundlage mehr, "dass wir ihn im Profikader entwickeln". Entsprechend strich Baumgart den Stürmer aus seinem Kader für die bevorstehende Saisonvorbereitung.

Bis eine endgültige Entscheidung über die weitere Zukunft des deutschen U19-Nationalspielers erfolgt ist, wird er nun wohl in der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln trainieren, die in der Regionalliga West an den Start geht.

Justin Diehl steht beim Effzeh aktuell noch bis 2024 unter Vertrag. Ob es schon konkrete Interessenten am Teenager gibt, der bis dato erst auf zwei Kurzeinsätze auf Profi-Niveau zurückblicken kann, ist noch nicht bekannt. Das Top-Talent spielte bereits im Alter von sieben Jahren beim 1. FC Köln.