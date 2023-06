Transfer-Hammer um Max Kruse rückt offenbar näher

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Max Kruse heuert offenbar beim SC Paderborn an

Nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg war es zuletzt ruhig geworden um Max Kruse. Doch nun steht der Ex-Nationalspieler vor einem überraschenden Wechsel in die 2. Bundesliga. Der Transfer zum SC Paderborn rückt offenbar immer näher.

Wie "Bild" und "Sport Bild" berichten, ist der Medizincheck in Ostwestfalen bereits für Donnerstag geplant. Demzufolge sei Kruse der "Wunschspieler" des SC Paderborn. Am Mittwoch hatte zunächst "Sky" das Interesse des Zweitligisten vermeldet.

Zuletzt weilte der 35-Jährige in den USA, wo er sich fit hielt und zudem an Poker-Events teilnahm. Wie Kruse am Donnerstagmorgen in seiner Instagram-Story mitteilte, ist er inzwischen in Frankfurt gelandet. Folgt nun der Schritt zum SC Paderborn?

Bis zum vergangenen November stand Kruse beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Seitdem ist der Torjäger vereinslos. Zuletzt kassierte der Routinier einen Korb von Hannover 96.

"Für uns ist ein Transfer von Max Kruse nichts. Er ist für uns kein Thema", sagte Cheftrainer Stefan Leitl gegenüber "Bild". Der 45-Jährige lobte den Angreifer aber: "Seine sportlichen Qualitäten hat er über Jahre nachgewiesen", so Leitl, der einschränkte: "Fakt ist aber auch, dass er ein gewisses Alter und lange Zeit nicht gespielt hat und bei uns kein Thema ist. Wir suchen einen Stürmer, aber da ist Max Kruse nicht dabei."

SC Paderborn statt Hertha BSC?

Vor wenigen Wochen brachte sich Kruse selbst bei Hertha BSC ins Spiel. "Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich niemals zu Hertha gehe, weil ich bei Union gespielt habe. Wenn Hertha meine einzige Option wäre im Sommer: Bevor ich arbeitslos bleibe, würde ich das natürlich auch machen", so Kruse im Mai im Interview mit TikTok- und YouTube-Star Dilay Acar.

Seinen nächsten Karriereschritt wird der Mittelstürmer, der einst unter anderem für Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach auf Torejagd ging, aber aller Voraussicht nach beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga machen.

>> Update vom 29.06.2023, 13:43 Uhr: Kruse wohl schon zum Medizincheck!