Spielplan geleakt: So startet der BVB in die Bundesliga

IMAGO/Revierfoto

Der BVB startet offenbar gegen Köln in die Bundesliga-Saison

Die Vorbereitungen auf die neue Bundesliga-Saison laufen bei den Klubs auf Hochtouren. Noch warten FC Bayern, BVB und Co. auf den Spielplan. Bei der DFL ist es nun allerdings offenbar zu einem Leak gekommen.

Der "Kölner Stadtanzeiger" behauptet zumindest, bereits die Auftaktpartie von Borussia Dortmund zu kennen. Demnach startet der BVB am ersten Spieltag mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln in die Saison.

Ausgetragen werden die ersten Partien am Wochenende zwischen dem 18. und 20. August, so viel steht auch schon seitens der DFL fest. Wann genau die Borussia ihre Begegnung austragen wird, schreibt die Lokalzeitung aus Köln jedoch nicht.

Dem amtierenden deutschen Meister wird jedoch traditionell die Ehre zuteil, das Eröffnungsspiel auszutragen. Der FC Bayern dürfte somit schon am Freitag auflaufen, Dortmund wäre dann am Samstag oder Sonntag dran.

In den letzten Jahren war meist keine dankbare Aufgabe, die Bundesliga gegen den FC Bayern zu eröffnen. Eintracht Frankfurt wurde in der letzten Saison zum Start mit 1:6 vom Rekordmeister abgefertigt, 2020 ging der FC Schalke 04 sogar 0:8 in der Allianz Arena unter.

Wichtige Bundesliga-Termine stehen schon fest

Offiziell wird die DFL den Spielplan am Freitag vorstellen. Dann klärt sich, ob das Kölner Blatt mit Blick auf den ersten Spieltag richtig informiert ist. Und auch der weitere Saisonverlauf für alle Teams steht dann fest.

Als Teil des europäischen Rahmenkalenders sind zentrale Termine aber bereits abgesteckt. Wie aus dem von der UEFA abgeklärten Plan hervorgeht, gibt es in der neuen Saison lediglich eine englische Woche, die unmittelbar vor Weihnachten stattfindet.

Die Winterpause dauert in der Folge drei Wochen und geht bis zum 12. Januar. Da der Rückrundenauftakt am folgenden Wochenende steigt, wird der Herbstmeister somit erst im Jahr 2024 gekürt.

Das Saisonfinale fällt im kommenden Jahr auf den 18. Mai. Eine Woche später richtet der DFB in Berlin das Pokalfinale aus.