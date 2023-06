Guerreiro verrät Grund für Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/Moritz Mueller

Raphael Guerreiro wechselt vom BVB zum FC Bayern

Raphael Guerreiro hat seinen Wechsel von Vizemeister BVB zum Rekordmeister FC Bayern vollzogen. Warum der Portugiese Borussia Dortmund nach sieben Jahren und trotz der Möglichkeit auf Vertragsverlängerung verließ, hat er nun erklärt.

Raphael Guerreiro kommt vor allem wegen Cheftrainer Thomas Tuchel zum FC Bayern, wie er gegenüber Klubmedien angab. Gemeinsam hatten beide schon zu BVB-Zeiten zusammengearbeitet, Tuchel gilt als einer der großen Förderer des 29-Jährigen.

"Ich erinnere mich an viele Momente mit ihm. Wir haben zusammen den Pokal gewonnen. Es war das erste Mal für mich, in einem großen Klub zu spielen", blickte Guerreiro auf seine Zeit unter Tuchel zurück. Der Trainer sei somit auch ein Grund für seinen Abschied vom BVB: "Als er mich anrief, dachte ich sofort, dass ich für ihn wieder spielen will."

Der Linksverteidiger kam 2016 vom FC Lorient zu Borussia Dortmund, als Tuchel in seine zweite Saison startete. Der heutige Bayern-Coach war es, der Guerreiro erstmals im zentralen Mittelfeld aufstellte, wo er seine großen technischen Fähigkeiten und sein Spielverständnis einbringen konnte.

"Ich war überrascht, als er mich das erste Mal ins Mittelfeld gesteckt hat, weil ich dort noch nie gespielt habe", erinnerte sich Guerreiro: "Ich habe links gespielt aber nie vorher im Zentrum. Aber ich spielte gut beim ersten Mal und behielt bei ihm dann die Position."

Guerreiro über Bayern-Trainer Tuchel: "Das habe ich ihm zu verdanken"

Er habe wegen Tuchel "viel über diese Position gelernt" und wisse dadurch nun viel besser, "wie sich die Spieler im Mittelfeld bewegen. Mein Stil ist es, über die Position und Bewegungen nachzudenken. Das habe ich ihm zu verdanken". Auch unter BVB-Trainer Edin Terzic hatte der portugiesische Nationalspieler in der zurückliegenden Rückrunde immer wieder als zentraler Mittelfeldspieler überzeugt.

Während der BVB in der Hinrunde, in der Guerreiro nicht immer überzeugen konnte, noch mit einem Vertragsangebot gezögert hatte, lag ihm zum Saisonende ein unterschriftsreifes Arbeitspapier mit Laufzeit bis 2025 inklusive Option auf ein weiteres Jahr auf dem Tisch. Der Linksfuß entschied sich jedoch für den FC Bayern, wo er bis 2026 unterzeichnete.

"Ich bin stolz darauf, Teil dieser großartigen Mannschaft des FC Bayern zu sein. Ich werde alles geben und hoffe, dass wir erfolgreich sein werden", freute sich der Neuzugang auf die Saison.