Einigung mit PSG: Hernández vor Bayern-Abschied

IMAGO/TEAM2sportphoto

Lucas Hernández wird den FC Bayern offenbar verlassen

Bereits seit Wochen zeichnet sich ab, dass Lucas Hernández den FC Bayern im Sommer verlassen könnte. Nun ist es anscheinend zu einem Durchbruch gekommen.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll sich der Rekordmeister mit Paris Saint-Germain auf einen Wechsel verständigt haben. Demnach zahlt PSG ein Gesamtpaket von rund 50 Millionen Euro für den 27-Jährigen.

Hernández befindet sich angeblich schon in der französischen Hauptstadt, um seinen Medizincheck zu absolvieren. Noch am Donnerstag soll er dort dem Vernehmen nach seinen neuen Vertrag unterschreiben. "Sky" und die spanische Zeitung "Marca" haben deckungsgleiche Informationen.

Bei PSG winkt Hernández ein Dreijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Sein neues Gehalt soll wohl rund 15 Millionen Euro pro Jahr betragen.

Schon in den vergangenen Tagen hatte sich eine baldige Einigung abgezeichnet. Medien in Spanien sprachen von einer mündlichen Übereinkunft, die Anfang der Woche getroffen worden sei. Auch der "kicker" schrieb Montag, der FC Bayern sei optimistisch, dass ein Deal zustande komme.

FC Bayern hat Nachfolger schon im Blick

Die Münchner hatten den 33-fachen Nationalspieler im Sommer 2019 für die Bundesliga-Rekordablöse von 80 Millionen Euro verpflichtet.

Die hohen Erwartungen hatte Hernández aber selten erfüllen können. Immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. Insbesondere das Knie bremste den Innenverteidiger vielfach aus. Zuletzt verpasste er wegen eines Kreuzbandrisses die gesamte Rückrunde.

In der Bundesliga kommt der Linksfuß in vier Jahren somit nur auf 74 Einsätze, sein letztes Spiel für den FC Bayern bestritt der Franzose am 12. November gegen den FC Schalke 04.

Als sein Nachfolger beim FC Bayern wird der Südkoreaner Min-jae Kim von der SSC Napoli gehandelt. Zuletzt hieß es, die Münchner und der Südkoreaner hätten sich mündlich auf einen Wechsel im Sommer geeinigt.

Der Innenverteidiger besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, demnach sollen mindestens 50 Millionen Euro fällig sein.