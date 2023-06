FC Bayern ausgestochen? BVB holt nächstes Supertalent

IMAGO/UWE KRAFT

Dem BVB ist einmal mehr ein echter Transfercoup gelungen

Borussia Dortmund hat einen aufsehenerregenden Coup auf dem Transfermarkt gelandet. Wie "Bild" berichtet, sichert sich der BVB die Dienste eines spanischen Supertalents, an dem unter anderem auch der FC Bayern interessiert gewesen sein soll.

Bereits vor einigen Wochen wurde der junge Offensivspieler Ousmane Diallo von Deportivo Alaves mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Damals berichteten die "Ruhr Nachrichten" von einem bevorstehenden Transfer. Nun sind offenbar auch die letzten Hürden aus dem Weg geräumt.

Wie die "Bild" am Donnerstag schreibt, ist der Wechsel des 16-Jährigen mittlerweile in trockenen Tüchern. Zwar müssen die Dortmunder bei der FIFA noch ein so genanntes Minderjährigen-Gesuch einreichen, doch scheitern wird der Deal dem Bericht zufolge daran nicht mehr.

BVB sticht FC Bayern, Real Madrid und Co. aus

Für den BVB ist die Verpflichtung des Teenagers wieder mal ein echter Coup, denn dem Vernehmen nach haben sich zahlreiche Topklubs ebenfalls um Diallos Unterschrift bemüht - allen voran Real Madrid und der FC Bayern. Im April machten gar schon Gerüchte die Runde, Diallos Wechsel zum FC Bayern sei fix.

Interessant in diesem Zusammenhang: Laut "Bild" war das Last-Minute-Angebot der Münchner sogar besser als das der Schwarz-Gelben. Diese konnten Diallo dafür offenkundig den überzeugenderen Zukunftsplan vorlegen. Jener Plan beinhaltet zunächst vorrangig Einsätze in der U19 der Dortmunder, in der sich der Spanier im Ruhrgebiet akklimatisieren und sich langsam an höhere Aufgaben herantasten soll.

Geht es nach den Dortmunder Verantwortlichen, so wird der Neuzugang einen ähnlichen Weg einschlagen wie Jamie Bynoe-Gittens, der ebenfalls im Teenager-Alter verpflichtet und anschließend über die Nachwuchsmannschaften an das Profi-Team herangeführt wurde.