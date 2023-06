Bayern-Flirt Mount wechselt zu ManUnited

Tim Goode/Press Association/dpa

Steht vor einem Wechsel zu Manchester United: Mason Mount

Der Wechsel des englischen Fußball-Nationalspielers Mason Mount zu Manchester United ist britischen Medien zufolge fix.

Der Rekordmeister überweise für den 24-Jährigen zunächst 55 Millionen Pfund (63,76 Mio Euro) an Ligarivale FC Chelsea, berichteten das Portal "The Athletic" und die Nachrichtenagentur "PA" am Donnerstag. Die Summe könne dank Bonuszahlungen noch um 5 Millionen Pfund steigen.

Mount werde einen Fünfjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison unterzeichnen. Der Mittelfeldspieler, der bei der WM in Katar vier Spiele für die Three Lions bestritt, spielte seit der Jugend für Chelsea.

Bei den Londonern geht mit dem Transfer der Kaderumbruch nach der verpassten Europapokal-Teilnahme weiter. Erst am Mittwochabend war der Wechsel des deutschen Nationalspielers Kai Havertz für schätzungsweise 75 Millionen Euro zu Stadtrivale FC Arsenal öffentlich geworden. Als Neuzugang hat Chelsea bisher Bundesliga-Star Christopher Nkunku von RB Leipzig vorgestellt.