Kane-Poker: FC Bayern droht wochenlange Hängepartie

IMAGO/Paul Chesterton

Harry Kane könnte schon in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen

Der FC Bayern bemüht sich seit einigen Tagen intensiv um eine Verpflichtung von Stürmer Harry Kane. Dessen Klub aus Tottenham spielt da aber noch nicht mit. Und das könnte vorerst auch so bleiben. Im schlimmsten Fall droht den Münchner eine wochenlange Hängepartie - mit schlechtem Ausgang.

Die ersten beiden Angebote aus München für Harry Kane sind bereits bei den Spurs eingegangen. Keine der Offerten hat den Standpunkt von Tottenham-CEO Daniel Levy entscheidend beeinflusst. Der Klub-Besitzer, so heißt es, wäre erst ab einer Summe in Höhe von rund 115 Millionen Euro (100 Mio. Pfund) überhaupt bereit, den Hörer abzunehmen und weitere Gespräche zu führen.

Der Standpunkt der Londoner ist trotz der ersten Münchner Angebote nach wie vor unverändert. Sie wollen ihre Superstar um jeden Preis halten. Auch Neu-Trainer Ange Postecoglou plant fest mit dem 29-Jährigen.

Um Kane von einem Verbleib zu überzeugen, ist laut "football.london" bereits ein Vier-Augen-Gespräch zwischen Postecoglou und Kane angesetzt. Dieses soll allerdings erst stattfinden, wenn der Superstar am 12. Juli aus seinem Urlaub zurückkehrt.

Dass die Spurs vorher einem Deal zustimmen, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. Der Millionen-Poker um den Stürmer könnte sich demnach noch lange ziehen.

Bessert der FC Bayern sein Angebot nach?

Sollte Tottenham bis zu besagtem Datum weitere Avancen der Münchner abblocken, soll Kane dem Bericht zufolge wenige Tage später mit zur Asien- und Australien-Tour des Klubs aufbrechen. Dabei böten sich den Verantwortlichen weitere Möglichkeiten, Kane von einer Zukunft im Spurs-Trikot zu überzeugen.

Dem FC Bayern sind in den Verhandlungen mehr oder minder die Hände gebunden. Laut "Bild" sind sich der Rekordmeister und Kane bereits einig. Noch führt aber kein Weg an Spurs-CEO Daniel Levy vorbei, der in der Szene als besonders harter Verhandlungspartner gilt.

Die einzige Möglichkeit der Münchner, der Poker nicht zu einer langen Hängepartie werden zu lassen, scheint, das eigene Angebot nochmals signifikant nachzubessern und weit über die eigene Schmerzgrenze hinauszugehen.