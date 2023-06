Überraschende Real-Pläne mit Bellingham enthüllt

IMAGO/Isabel Infantes

Ex-BVB-Profi Jude Bellingham ist der neue Star bei Real Madrid

Jude Bellinghams frühzeitig vollzogener Wechsel von Borussia Dortmund zu Real Madrid ist schon jetzt einer der Blockbuster-Transfers des Sommers. Inzwischen wird immer klarer, wie die Königlichen mit dem Ex-BVB-Profi planen.

Glaubt man der spanischen "AS", soll Bellingham bei Real etwas überraschend eine neue taktische Rolle zugewiesen bekommen: die "Zehn", im zentralen offensiven Mittelfeld.

Diese Idee soll das Trainerteam um Carlo Ancelotti dem prominenten Neuzugang bereits mitgeteilt haben, der beim BVB unter Edin Terzic zuletzt vor allem als Box-to-Box-Spieler gefragt war und dort mit überragenden Leistungen glänzte - übrigens auch in Sachen Torbeteiligungen, wie 21 Scorerpunkte in 42 Pflichtspielen 2022/2023 belegen.

Ancelotti will mit dem Schachzug offenbar aus der Not eine Tugend machen. Denn ein hochklassiger Mittelstürmer fehlt im Madrider Kader nach dem Abgang von Torjäger Karim Benzema in Richtung Saudi-Arabien.

Für die Treffer sollen nun die Brasilianer Rodrygo und Vinicius jr. sorgen - in Verbindung mit Bellingham, als äußerst flexible Offensivabteilung.

Hinter dem Trio sollen auch die französischen Youngsters Aurélien Tchouaméni (23) und Eduardo Camavinga (20) im zentralen Mittelfeld mehr Spielzeit erhalten.

"Megastar-Behandlung" für Ex-BVB-Profi Jude Bellingham bei Real Madrid

Sie sind als Nachfolger von Luka Modric sowie Toni Kroos eingeplant. Beide Routiniers gehen in ihr wohl letztes Vertragsjahr im Bernabeu. Der Generationenwechsel muss also eingeläutet werden.

Klar ist: Bellingham spielt in Ancelottis Plänen eine zentrale Rolle als Stammkraft mit "Megastar-Behandlung", wie die "AS" schreibt.

Der erfahrene italienische Coach will dem Neuzugang aber gleichzeitig eine adäquate Eingewöhnungszeit einräumen, wie es heißt.

Starten wird Bellinghams Real-Mission am 10. Juli. Dann kehren die Nicht-Nationalspieler der Königlichen aus dem Urlaub zurück. Bellingham hatte die Länderspiele mit Englands Nationalmannschaft wegen Knieproblemen ausgelassen.