Brisantes Detail in Sommers Vertrag beim FC Bayern?

IMAGO/Fotostand / Hettich

Yann Sommer könnte den FC Bayern im Sommer verlassen

Die Zukunft von Yann Sommer beim FC Bayern ist nach wie vor ungeklärt. Obwohl ihm in München nach der Neuer-Rückkehr die Bank droht, denkt der Schweizer derzeit nicht an einen Abschied. Eine bisher unbekannte Klausel in seinem Vertrag könnte diesen jedoch beschleunigen.

Ob Yann Sommer auch in der kommenden Saison das Trikot des FC Bayern trägt, ist noch völlig offen. Intern geplant ist, dass der Schweizer nach der Rückkehr von Manuel Neuer ins zweite Glied rückt. Doch obwohl ihm die Reservistenrolle droht, denkt der 34-Jährige derzeit nicht an einen Abschied aus München. Das berichtet die "Bild".

Sommer fühle sich beim Rekordmeister "pudelwohl" und denke nur daran, wie er seinen Platz zwischen den Münchner Pfosten behalten kann, erklärte Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern-Insider".

FC Bayern öffnet Sommer eine Hintertür

Sollte dieser Plan nicht aufgehen, gibt es für Sommer jedoch eine bisher unbekannte Hintertür. Den "Bild"-Informationen zufolge gibt es in Sommers Vertrag nämlich eine Ausstiegsklausel, die einen Wechsel erleichtern würde, sobald ein Klub ernsthaftes Interesse zeigt.

Allerdings soll es sich nicht um eine Ausstiegsklausel im klassischen Sinne handeln. Es sei alles "ein bisschen komplizierter und hängt auch mit Manuel Neuer zusammen", erklärte Falk, ohne genauer auf die Besonderheiten einzugehen. Fest steht demnach nur: Sommer kann wechseln, wenn Neuer seinen Status als Nummer eins zurückerobert.

Setzt sich Sommer beim FC Bayern freiwillig auf die Bank?

Bei wie viel Millionen Sommers Ausstiegklausel genau liegt, ist nicht bekannt. Die Summe ist aber angeblich in einer ähnlichen Region, wie die Ablöse, die der FC Bayern im vergangenen Winter für den Torhüter nach Gladbach überwies, also rund neun Millionen Euro.

Noch, so heißt es abschließend, sind aber weder der FC Bayern noch Sommer dazu bereit, getrennte Wege zu gehen. Zum einen, weil nicht klar ist, in welcher Verfassung Manuel Neuer zurückkehrt. Und zum anderen, weil die Münchner auch nach einem Neuer-Comeback einen verlässlichen Ersatz brauchen.

Sollte sich Sommer mit dieser Rolle anfreunden können, ist demnach auch ein Verbleib als Reservist nicht gänzlich ausgeschlossen.