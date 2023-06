Bosse des FC Bayern verhinderten Tuchels Wunsch-Transfer

IMAGO/Revierfoto

Thomas Tuchel bekommt beim FC Bayern nicht jeden Transfer-Wunsch erfüllt

Der Transfer-Sommer des FC Bayern ist und bleibt hochkompliziert. Auch und vor allem, weil es intern unterschiedliche Vorstellungen darüber gibt, auf welcher Position der größere Bedarf besteht. Jetzt kommt raus: Diese Uneinigkeit hat bereits dazu geführt, dass Trainer Thomas Tuchel seinen Wunschspieler nicht bekommen wird.

Wäre es nach Thomas Tuchel gegangen, hätte der FC Bayern einen prominenten Transfer bereits eingetütet.

Der Trainer machte sich intern für eine Verpflichtung von West Hams Abräumer Declan Rice stark.

Gemeinsam mit Ex-Sportchef Hasan Salihamidzic reiste der 49-Jährige sogar extra nach London, um den englischen Nationalspieler persönlich von einem Wechsel zu überzeugen.

Obwohl nach dem Treffen alle Signale schon auf Grün standen, platzte der Deal letztlich. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, aus einem ganz einfachen Grund: Die neuen alten Bosse um Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Co. legten nach Salihamidzics Entlassung ihr Veto ein.

Beim FC Bayern gab es "Meinungsverschiedenheiten"

"Es gab im Klub Meinungsverschiedenheiten. Alle waren sich einig, dass er [Rice] ein Superspieler, allerdings auch ein bisschen langsam ist. Das Gremium hat dann gesagt, dass so viel Geld für einen Sechser schwierig ist", schilderte "Bild"-Fußballchef Christian Falk den Vorgang hinter den Kulissen, der letztlich dazu führte, dass der FC Bayern von einem Transfer Abstand nahm.

Rice' fehlendes Tempo und die hohe Ablöse waren aber nicht die einzigen Gründe, warum Tuchel seinen Wunschspieler nicht bekam.

Denn was die "tz" bereits in der vergangenen Woche berichtete, bestätigte nun auch "Bild": Hoeneß und Co. wollen ihren Fokus lieber auf einen neuen Stürmer legen. "Deswegen ist man bei Rice nicht all-in gegangen", erklärte Falk.

Auch die "tz" hatte zuletzt geschrieben, dass Thomas Tuchel zwar ein großes Mitspracherecht in Transfer-Fragen eingeräumt wird, das Wort der Bosse aber zumindest in diesem Fall ein größeres Gewicht hat. Und sie sehen die Verpflichtung eines neuen Stürmers als absolute Priorität an.