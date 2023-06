FC Bayern "frustriert" wegen Alphonso Davies?

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Bleibt Alphonso Davies doch nicht beim FC Bayern?

Bleibt Alphonso Davies beim FC Bayern oder verfällt der Kanadier den Lockrufen von Real Madrid? Die Zukunft des Linksverteidigers beim deutschen Rekordmeister ist weiter unklar, die Fronten scheinen sich zu verhärten.

Dass Real Madrid an Alphonso Davies interessiert ist, ist längst kein Geheimnis mehr. Sogar David Alaba soll versucht haben, seinen Kumpel aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern von einem Wechsel in die spanischen Hauptstadt zu überzeugen.

Wirklich konkret ist es aber bislang nicht geworden, weil weder der deutsche Rekordmeister noch der Spieler selbst bislang Interesse an der Beendigung der Zusammenarbeit hatten.

Viel mehr sollen beide Parteien bis zuletzt an einer Verlängerung des bis 2025 datierten Kontraktes interessiert gewesen seien. Doch die Verhandlungen, die unter Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic offenbar kurz vor dem Abschluss standen, stockten. Nach der Entlassung sind die Karten nun offenbar neu gemischt.

FC Bayern: Alphonso Davies spielt auf Zeit

"Bild"-Reporter Christian Falk zufolge habe der Youngster das Interesse von Real Madrid durchaus als positiv vernommen. Sein Berater habe dem FC Bayern mitgeteilt, dass der Linksfuß seine Zukunfts-Entscheidung nach dem Personalbeben in München noch einmal überdenken wolle. Hasan Salihamidzic hatte den 22-Jährigen 2018 an die Isar gelotst und war in den Vertragsgesprächen erster Ansprechpartner für den Außenverteidiger.

Davies spiele somit "auf Zeit", um zu schauen, ob Real Madrid ein Angebot abgeben wird. Der FC Bayern setze seinerseits darauf, dass der Flügelspieler in München bleibt. Im Moment habe Davies' Berater die Gespräche auf unbestimmte Zeit "nach hinten verschoben", so Falk.

Demnach seien die Bayern-Bosse von dem Verhalten des kanadischen Nationalspielers derzeit durchaus "frustriert". Der Vertrag des Außenbahnspielers läuft an der Isar noch bis 2025.