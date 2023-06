Top-Klub wollte Havertz-Deal in letzter Sekunde verhindern

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Nationalspieler Kai Havertz wechselt vom FC Chelsea zum FC Arsenal

Nach drei Jahren im Trikot des FC Chelsea wechselt Nationalspieler Kai Havertz zur kommenden Saison zum FC Arsenal. Dabei bot sich dem 24-Jährigen kurz vor dem Abschluss des Deals noch eine andere Option, die höchst attraktiv war.

Wie das spanische Portal "relevo" am Donnerstagabend berichtete, versuchte Real Madrid in buchstäblich letzter Sekunde, den Havertz-Wechsel zum FC Arsenal zu torpedieren und den Nationalspieler zu einer Unterschrift bei den Königlichen zu bewegen.

Über viele Monate sei in der Real-Chefetage über eine Verpflichtung von Havertz diskutiert worden, heißt es. Sogar ein Treffen mit dem Nationalspieler soll es gegeben haben, in dem genau ausgelotet wurde, ob sich der 24-Jährige überhaupt einen Wechsel nach Spanien vorstellen könne.

Am Ende erhielten die Königlichen vom Deutschen zwar positive Signale, allerdings spielte der Champions-League-Rekordsieger auf Zeit. Laut "relevo" in der Hoffnung, Chelsea würde unter dem Verkaufsdruck einen Preisnachlass gewähren.

Real unternimmt Last-Minute-Versuch

Als sich der Wechsel des Offensivspielers zu den Gunners immer mehr abzeichnete, haben die Königlichen dem Bericht zufolge einen letzten Versuch unternommen, den Deal doch noch zu verhindern.

Demnach riefen die Real-Verantwortlichen bei den Blues an, um zu erfahren, wie viel Ablöse der FC Arsenal geboten hatte. Damit wollte Madrid dem Deutschen angeblich signalisieren, dass die Tür für ihn offen ist. Doch zu diesem Zeitpunkt war es bereits zu spät.

Arsenal-Coach Mikel Arteta hatte Havertz einen derart attraktiven Plan vorgelegt, dass sich der 24-Jährige nicht mehr von seinem Wechsel zu den Gunners abbringen ließ.

Am Donnerstag bestätigte Havertz schließlich selbst, dass es für ihn bei Arsenal weitergeht. In einem ausführlichen Post in den sozialen Medien verabschiedete er sich von den Blues und sprach von einer "Ehre", das blaue Trikot getragen zu haben.