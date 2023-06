Spektakulärer Kracher zum Zweitliga-Auftakt

IMAGO/Oliver Ruhnke

Auf HSV-Trainer Tim Walter wartet ein schweres Auftaktprogramm

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat neben dem Spielplan für die neue Bundesliga-Saison auch die ersten Begegnungen der 2. Bundesliga bekannt gegeben. Gleich zum Auftakt kommt es zwischen dem HSV und dem FC Schalke 04 zum Kracher.

Der Hamburger SV und der FC Schalke 04 bestreiten das erste Spiel der Zweitliga-Saison 2023/24, wie die DFL am Freitag bekannt gab. Die Partie findet am 28. Juli (20:30 Uhr) statt und wird beim Pay-TV-Sender "Sky" sowie im frei empfangbaren Fernsehen bei "SAT.1" zu sehen sein.

Für beide Klubs dürfte die Marschroute klar sein, peilen beide Traditionsvereine doch den Aufstieg ins Oberhaus an. Ein Sieg im Spitzenspiel wäre daher sowohl für die Hanseaten als auch für die Königsblauen der perfekte Start in die neue Saison.

Dasselbe Ziel verfolgt auch der zweite Absteiger: Hertha BSC. Die Berliner treten am 1. Spieltag bei Fortuna Düsseldorf an.

HSV gegen Hertha BSC schon am 3. Spieltag

Die zeitgenauen Ansetzungen für die Paarungen der ersten beiden Zweitliga-Spielpläne sind laut DFL in der kommenden Woche, also zwischen dem 3. und 7. Juli, vorgesehen. Die Spieltage drei bis zehn werden zusammen mit den ersten Bundesliga-Terminierungen zwischen dem 10. und 14. Juli bekannt gegeben.

Festgelegt wurde außerdem, dass die 2. Bundesliga am 17. Dezember in die Winterpause geht. Der erste Spieltag im Kalenderjahr 2024 wird vom 19. bis 21. Januar über die Bühne gehen. Die Saison wird am 19. Mai 2024 beendet.

Auf Schalke 04, Hertha BSC und den HSV warten an den Spieltagen zwei bis zehn unterdessen weitere attraktive Partien, wobei den Norddeutschen ein besonders schweres Auftaktprogramm bevorsteht.

S04 begrüßt am 2. Spieltag den 1. FC Kaiserslautern, danach geht es gegen Eintracht Braunschweig, Holstein Kiel, Wehen Wiesbaden, Magdeburg, den FC St. Pauli und den SC Paderborn. Am 9. Spieltag folgt dann das Spitzenspiel gegen Hertha BSC, einen Spieltag später reist Schalke zum KSC.

Der HSV muss nach dem Auftakt gegen Schalke zum Karlsruher SC, dann steht das Spitzenspiel gegen Hertha BSC an. Die Berliner bestreiten ihr erstes Heimspiel derweil gegen Wehen Wiesbaden. Hier geht es zur Übersicht der ersten zehn Zweitliga-Spieltage.