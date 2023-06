Medien: Bayern-Profi bei Juventus Turin nur zweite Wahl

IMAGO/Laci Perenyi

Noussair Mazraoui (l.) will den FC Bayern offenbar verlassen

Mit seiner Rolle als Reservist war Noussair Mazraoui beim FC Bayern zuletzt alles andere als glücklich. Der marokkanische Nationalspieler sehnt sich nach Spielzeit und will München Berichten zufolge noch in diesem Sommer verlassen. Ein Wechsel zu Juventus Turin wird aber wohl nicht zustande kommen.

Mit seinen Einsatzzeiten im Trikot des FC Bayern ist Noussair Mazraoui alles andere als zufrieden. Der 25-Jährige, der erst im vergangenen Jahr von Ajax Amsterdam an die Isar wechselte, kam meistens nicht über die Rolle als Joker hinaus und brachte es so auf gerade einmal elf Startelfeinsätze in der Bundesliga.

Um in der kommenden Saison auf mehr Spielpraxis zu kommen, ist wohl auch ein Abgang ein Thema für den Marokkaner, der noch bis 2026 an den deutschen Rekordmeister gebunden ist. Zuletzt wurde der 25-Jährige insbesondere mit einem Wechsel zu Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Eine Wechsel-Option für Bayern-Profi weniger?

Der Alten Dame soll Mazraoui sogar bereits von seiner Beraterin Rafaela Pimenta angeboten worden sein, wie "Tuttusport" bereits im Mai berichtete. Laut "Sky Italia" soll es auch in den vergangenen Tagen zu Kontakt zwischen dem Verein und der Spielerseite gekommen sein.

Das Interesse des 22-fachen Nationalspielers an einem Wechsel nach Italien habe man bei Juve zwar zur Kenntnis genommen, ein Transfer sei aber unwahrscheinlich, heißt es weiter. Der Rekordmeister der Serie A habe Mazraoui nicht als Wunschlösung für die rechte Abwehrseite ausgemacht. In Turin würde man andere Optionen bevorzugen, so "Sky Italia".

Ganz oben auf der Liste der Turiner: Timothy Castagne von Leicester City. Der Belgier gehörte beim Premier-League-Absteiger letztes Jahr zu den konstantesten Spielern und will daher den Gang in die Championship nicht mit antreten. Rund 15 Millionen Euro rufen die Foxes für den 27-Jährigen auf, mit dem sich Juventus bereits einig sein soll.