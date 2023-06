Ligastart und Co.: Fragen und Antworten zur neuen Saison

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Der FC Bayern eröffnet die neue Bundesliga-Saison bei Werder Bremen

Gegen wen müssen FC Bayern und Co. zum Saisonstart ran?

Dieses Geheimnis hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag gelüftet - eine gute Stunde vor dem eigentlichen Termin. Rekordmeister Bayern eröffnet am 18. August die neue Saison bei Werder Bremen (20.30 Uhr/DAZN und Sat.1), Vizemeister Borussia Dortmund empfängt den 1. FC Köln. Am zehnten Spieltag kommt es dann zum Duell BVB gegen Bayern. Die 2. Liga startet schon drei Wochen vor der Bundesliga am 28. Juli mit der Partie Hamburger SV gegen Schalke 04. Der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison ist für den 18. Mai 2024 angesetzt.

Welche Termine stehen noch vor dem Ligastart auf dem Programm?

Eine Woche zuvor steigen der Supercup und die erste Runde im DFB-Pokal. Im Supercup treffen am 12. August (20.45 Uhr/Sat.1 und Sky) Bayern und Pokalsieger RB Leipzig in München aufeinander. Wegen der Terminkollision spielen die beiden Klubs ihre Erstrunden-Partien im Pokal erst am 26. und 27. September.

Was planen der FC Bayern und der BVB in der Vorbereitung?

Die Bayern sind die Letzten - zumindest bei der Vorbereitung auf die kommende Saison. Trainer Thomas Tuchel bittet seine Stars erst am 13. Juli zu den obligatorischen Leistungstests, der BVB legt damit bereits am 5. Juli los. Die beiden großen Aushängeschilder gehen zudem auf Werbe- und Trainingstour ins Ausland: Bayern fliegt vom 24. Juli bis 3. August nach Tokio (Japan) und Singapur, Dortmund vom 24. Juli bis 3. August in die USA (San Diego, Las Vegas, Chicago). Als erste Teams der Bundesliga starten der FSV Mainz 05 und die TSG Hoffenheim am Sonntag (2. Juli) in die Vorbereitung.

Wann beginnt die Titeljagd im Europapokal?

Die Bundesliga stellt nächste Saison sieben Klubs im Europapokal. Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und der 1. FC Union Berlin spielen in der Champions League, die Eisernen feiern ihr Debüt in der Königsklasse. Der SC Freiburg und Bayer Leverkusen treten in der Europa League an, Eintracht Frankfurt startet in der Conference League. Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 19. und 20. September, die Europa League am 21. September. Frankfurt muss sich am 24. und 31. August noch in den Play-offs für die Gruppenphase der Conference League qualifizieren.

Wann beginnt die Winterpause?

Der Herbstmeister steht diesmal womöglich erst nach Weihnachten fest, denn: Schon nach dem 16. Spieltag (19./20. Dezember) geht die Bundesliga in die Winterpause, es ist zudem die einzige "Englische Woche" der Saison. Nach dem kurzen Durchschnaufen geht es dann am 12. Januar 2024 wieder los, die 2. Liga folgt eine Woche später.

Wie läuft die Vorbereitung auf die Heim-EM 2024?

Bundestrainer Hansi Flick bleibt nach dem Ende der Saison nicht viel Zeit für den Feinschliff. Theoretisch könnte Flick seinen Kader nach dem DFB-Pokalfinale am 25. Mai 2024 zusammenholen, die offizielle Abstellungsperiode beginnt wegen des Champions-League-Finales am 1. Juni im Wembley-Stadion erst am 3. Juni - das Turnier läuft vom 14. Juni bis zum 14. Juli. Wo die DFB-Elf ihr Trainingslager aufschlagen wird, steht noch nicht fest. Bekannt sind aber die Austragungsorte der Vorrundenspiele - nämlich München, Frankfurt und Stuttgart. (SID)