Insider warnen FC Bayern im Kane-Poker

IMAGO/James Marsh/Shutterstock

Daniel Levy hat offenbar ein erstes Angebot des FC Bayern für Harry Kane abgelehnt

Der FC Bayern hat Medienberichten zufolge mittlerweile ein offizielles Angebot für Mittelstürmer Harry Kane abgegeben. Doch den Münchner Bossen steht wohl ein wahrer Verhandlungs-Marathon bevor - auch wegen eines Gesprächspartners, der mit harten Bandagen kämpft.

Der FC Bayern ist mit einer Offerte für Harry Kane in Höhe von 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur vorerst gescheitert, wie "The Athletic" und "Bild" zuletzt vermeldeten. Erwartet wird jedoch, dass der deutsche Rekordmeister sich keineswegs geschlagen gibt und nun ein weiteres Angebot vorbereitet.

Die Münchner befinden sind derweil nicht in der allerschlechtesten Verhandlungsposition: Einerseits soll Kane in Gesprächen mit dem Bundesliga-Primus ein grundsätzliches Interesse an einem Wechsel zum FC Bayern signalisiert haben, andererseits steht Tottenham angesichts der Vertragslaufzeit unter Druck.

Verlängert der Mittelstürmer seinen 2024 Vertrag nicht vorzeitig, müssen die Spurs in diesem Sommer einem Wechsel zustimmen, sofern eine Ablösesumme generiert werden soll.

FC Bayern stehen harte Verhandlungen bevor

Trotz der guten Vorzeichen scheint ein Transfer des 29-Jährigen weiter schwierig zu sein, schätzt "Bild"-Reporter Christian Falk ein.

In einem Beitrag für das Portal "Caught Offside" spekuliert er, dass sich das Transfervolumen letztendlich auf 100 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen belaufen könnte. Bei der Ausarbeitung des Vertragswerks werde es vor allem auf Details ankommen.

Tottenham-Boss Daniel Levy, erster Verhandlungspartner im Kane-Poker, sei "sehr trickreich", wenn es um Einzelheiten gehe. So könnte er Zusatzzahlungen einfordern, beispielsweise für den Fall, dass Kane den Ballon d'Or gewinne, so Falk.

Gestützt wird diese Einschätzung von "The Athletic"-Journalist Raphael Honigstein. Wie er im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" erklärte, zähle Levy zu den "schwierigsten Verhandlungspartnern auf der Insel".

Der Brite könnte womöglich das Risiko eingehen, Kane im kommenden Jahr ohne Ablöse zu verlieren und somit jegliche Transfer-Angebote in diesem Sommer abblocken. Gleichzeitig spekuliere Levy darauf, dass der Angreifer im Saisonverlauf vielleicht doch noch seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzt - und Interessenten wie der FC Bayern und Manchester United dann bereits bereits einen anderen Stürmer verpflichtet haben und nicht erneut anklopfen.