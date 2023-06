Barca-Boss Laporta bestätigt Interesse an BVB-Flirt

IMAGO/Tolga Adanali

Arda Güler steht nicht nur beim BVB hoch im Kurs

Arda Güler gilt als eines der größten Talente der Türkei. Der 18-Jährige befindet sich auf dem Radar diverser europäischer Top-Klubs. Auch der BVB soll die Fühler nach dem Mittelfeldspieler bereits ausgestreckt haben. Im Werben um die Dienste des Offensiv-Juwels droht aber wohl harte Konkurrenz des FC Barcelona.

In der vergangenen Saison gelang Arda Güler der Durchbruch im Profifußball - und das mit gerade einmal 18 Jahren. Bei Fenerbahce Istanbul kam der Youngster in der vergangenen Saison auf 20 Spiele, in denen ihm vier Tore und vier Vorlagen gelungen sind. Leistungen, die bei diversen Top-Klubs auf reges Interesse stießen.

Die Höhe der vertraglich festgelegten Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro macht eine Verpflichtung von Güler noch einmal weitaus attraktiver. Aus Deutschland soll sich insbesondere der BVB um die Dienste des Kreativspielers bemühen. Die härteste Konkurrenz im Werben um den vierfachen Nationalspieler droht offenbar vom FC Barcelona.

Transfer von BVB-Güler vor dem Abschluss?

Barca-Präsident Joan Laporta bestätigte das Interesse der Katalanen nun gegenüber "TV3". "Deco (Ex-Profi und künftiger Fußballdirektor; Anm. d. Red.) war in Istanbul und sagt, dass er ein großes Talent ist. Wir versuchen, das Geschäft abzuschließen. Er ist ein junger Spieler", verdeutlichte der 61-Jährige im 90-minütigen TV-Interview, in dem er über aktuelle News rund um seinen Klub kommentierte.

Ein Problem mit den Statuten der Liga, mit denen der spanische Meister bereits in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, scheint es nicht zu geben.

"LaLiga erlaubt es uns, Transfers für die kommende Saison zu tätigen. Güler hat das Interesse der Premier League geweckt, aber Deco und Mateu Alemany (Direktor Profifußball; Anm. d. Red.) versuchen, den Transfer abzuschließen", erklärte Laporta, der seit März 2021 das Amt als Präsident inne hat.