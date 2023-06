"Bock auf Fußball": Max Kruses Überraschungs-Wechsel perfekt

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Max Kruse wechselt in die 2. Bundesliga

Der Transfer-Hammer ist perfekt: Ex-Nationalspieler Max Kruse hat nach seiner Vertragsauflösung bei VfL Wolfsburg im November vergangenen Jahres ein neues sportliches Zuhause gefunden.

Max Kruse läuft ab der Saison 2023/24 für den SC Paderborn auf, wie der Klub am Freitagmittag bestätigte. Über die Vertragslaufzeit des 35-Jährigen machte der Zweitligist keine Angaben.

Kruse freut sich auf seinen Neuanfang im Unterhaus: "Die Gespräche waren von Anfang an sehr sehr gut und haben mich überzeugt. Ich will gar nicht so viel reden, denn am Ende werde ich die Leistung auf dem Platz zeigen".

Der Angreifer wolle "eigentlich nur drei Dinge" sagen: "Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen."

Mit Max Kruse bekommt der SC Paderborn einen ungemein torgefährlichen Angreifer. In 307 Bundesliga-Partien schoss der Routinier 97 Tore. In der 2. Bundesliga war der 1,80 Meter große Offensivspieler derweil zuletzt vor zwölf Jahren unterwegs, als er für den FC St. Pauli stürmte.

SC Paderborn freut sich auf Max Kruses Erfahrung

Geschäftsführer Sport Benjamin Weber freute sich über den Transfer-Coup: "Die fußballerischen Qualitäten und der Torinstinkt von Max sind unbestritten. Auch seine Führungsstärke sowie seine Erfahrung auf nationaler wie internationaler Ebene werden wir uns sehr weiterhelfen."

Max Kruse hatte bereits im vergangenen Winter einige Angebot ausgeschlagen, über seine Zukunft wurde immer wieder spekuliert. Sein jüngstes Intermezzo beim VfL Wolfsburg verlief nach einer starken Rückrunde der Saison 2021/22 letztendlich enttäuschend. Im November 2022 wurde die Zusammenarbeit beendet.

Zuvor spielte der Angreifer unter anderem für den 1. FC Union Berlin, Fenerbahce, Werder Bremen oder Borussia Mönchengladbach. Im Nationaltrikot kam er zwischen 2013 und 2015 auf 17 A-Länderspiele.