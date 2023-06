BVB irritiert? Erneut Wirbel um Nmecha

IMAGO/Jan Huebner

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke

Das Interesse an Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg sorgt rund um Borussia Dortmund weiter für Unruhe. Neuester Stein des Anstoßes beim BVB: ein Bericht der "Süddeutschen Zeitung".

In diesem zitierte die Tageszeitung auch Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke - "Bild" zufolge allerdings ohne die Zitate vorher von diesem autorisieren zu lassen, wie es im (Sport-)Journalismus eigentlich üblich ist.

Dieses Vorgehen soll beim BVB für Irritationen sorgen, heißt es in der Meldung des Boulevard-Blatts.

Watzke hatte in dem Zeitungsartikel das Interesse an Nmecha verteidigt. "Das ist ein ganz normaler Junge, ein normaler junger Fußballer", sagte der 64-Jährige laut "SZ". Nmecha sei "kein Typ, der innerhalb der Gruppe mit seinen Einstellungen oder seinem Verhalten für Unruhe sorgt".

Der Nmecha-Poker sorgt seit Wochen für Misstöne, insbesondere in der Fan-Szene des BVB. So protestierte der queere Fanblub "Rainbow Borussen" zunächst in einem offenen Brief und dann in einem Beitrag für das Fanzine "Schwatzgelb" gegen einen möglichen Transfer des 22 Jahre alten Nationalspielers.

"Wenn wir gegen den Transfer von Felix Nmecha protestieren, geht es uns nicht um die Person Nmecha an sich, auch nicht um den christlichen Glauben, sondern um die fundamentale und intolerante Auslegung dieses Glaubens, die Felix Nmecha praktiziert", hieß es unter anderem.

BVB: Felix Nmecha ein "Unruheherd mit Ansage"?

Nmecha habe bisher gezeigt, "dass auf seine queerfeindlichen Äußerungen Entschuldigungen folgten, um sich dann wieder queerfeindlich zu äußern. Wir als Fanclub bleiben daher skeptisch - auch weil der BVB sich hier einen Unruheherd mit Ansage holen will."

Medienberichten zufolge hatte Nmecha in einem Gespräch mit Watzke und Präsident Reinhold Lunow zuletzt Bedenken bezüglich fragwürdiger Einstellungen gegenüber Homosexuellen und Transpersonen ausgeräumt.

Man habe Nmecha dabei klarmachen können, dass er sich trotz seines Glaubens im Team und dem Verein nicht "missionarisch" betätigen könne, sagte Watzke nun der "SZ".