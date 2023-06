Gladbach winkt wohl Millionen-Deal

IMAGO/Fotostand / van der Velden

Nachwuchshoffnung Noah Adedeji-Sternberg wird Gladbach wohl verlassen

Bei Borussia Mönchengladbach gehörte Noah Adedeji-Sternberg zu den größten Talente der eigenen Jugend. Doch nun scheinen sich die Wege zu trennen: Medienberichten zufolge zieht es den 18-jährigen Belgier zurück in die Heimat.

In der U19-Bundesliga zählte Noah Adedeji-Sternberg bei Gladbach zu den absoluten Stammspielern. 14 von möglichen 15 Spielen absolvierte der Linksaußen. Dabei gelangen ihm neben zwei Toren auch sieben Vorlagen. Für einen Einsatz in der Bundesliga für die Profimannschaft oder die zweite Mannschaft in der Regionalliga hat es dennoch nicht gereicht.

Laut übereinstimmenden Berichten der "Bild" und Transfer-Guru Fabrizio Romano wird es dazu auch vorerst nicht kommen.

Denn: Der 18-Jährige wird Borussia Mönchengladbach noch in diesem Sommer verlassen. Wechseln wird der Flügelflitzer allem Anschein nach zum KRC Genk, wo er einen Vierjahresvertrag unterschreiben soll.

Gladbach verliert Adedeji-Sternberg an den KRC Genk

Eigentlich war der belgische Junioren-Nationalspieler noch bis 2025 an die Fohlen gebunden. Die Perspektive, die sich dem Youngster beim Bundesligisten geboten hat, scheint jedoch nicht gut genug gewesen zu sein. In der Vergangenheit wurden bereits der FC Liverpool und der FC Sevilla mit Adedeji-Sternberg in Verbindung gebracht.

Doch die Entscheidung fiel offenbar zu Gunsten des vierfachen belgischen Meisters. Dieser zahlt laut "Bild" rund eine Millionen Euro an die Borussia, die sich zudem eine Weiterverkaufs-Beteiligung gesichert haben soll. Die Boulevard-Zeitung berichtet weiter, dass Genk-Coach Wouter Vrancken mit dem Neuzugang bereits fest im Profiteam plant.

Bei der Borussia wartet auf der gleichen Position auch Yvandro Borges noch auf seine Chance bei den Profis. Neu-Trainer Gerardo Seoane hatte zuletzt jedoch betont, dass er viel Wert auf die Förderung von Spielern aus dem Fohlenstall legt. Auch das scheint Adedeji-Sternberg nicht überzeugt zu haben.