Musiala wie Mbappé? Legende lässt aufhorchen

IMAGO/Heiko Becker

Hat eine große Zukunft beim FC Bayern vor sich: Jamal Musiala

Viele Experten sind sich einig: Kylian Mbappé, Erling Haaland und Vinicius Jr. werden den Weltfußball in den kommenden Jahren prägen. Die niederländische Stürmer-Legende Patrick Kluivert sieht einen Profi des FC Bayern auf einem ähnlichen Level: Jamal Musiala.

Wenn es um die derzeit besten Fußball-Spieler der Welt geht, fallen immer wieder die Namen von Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Erling Haaland (Manchester City) und Vinicius Jr. (Real Madrid). Auch für Oranje-Legende Patrick Kluivert zählt das Trio zum Besten, was der Weltfußball derzeit zu bieten hat.

"Einer von ihnen wird ganz sicher bald einen Ballon d'Or haben", sagte der Niederländer im Interview mit dem Portal "JohnnyBet".

Diese drei Spieler "beherrschen" laut Kluivert im Moment den europäischen Fußball, "selbst in ihren Nationalmannschaften."

In den Augen des Ex-Profis handelt es sich bei Mbappé, Haaland und Vinicius Jr. um die "Pioniere der nächsten Generation".

Dabei sind sie allerdings nicht allein, denn wie der Niederländer glaubt, "wird ihnen bald ein anderer Spieler Gesellschaft leisten". Bei diesem Spieler handelt es sich laut Kluivert um Jamal Musiala vom FC Bayern.

FC Bayern: Dickes Lob für Jamal Musiala

"Natürlich haben wir neue Talente wie Bellingham oder Bukayo Saka. Aber für mich ist Musiala einer der fantastischsten Spieler. Ich mag ihn und wie er in der Lage ist, sich aus schwierigen Situationen zu befreien. Er ist ein sehr guter Spieler, den man in der nächsten Saison genau beobachten sollte", sagte der 46-Jährige.

Beim FC Bayern dürften diese Worte außerordentlich gut ankommen. Der Rekordmeister betrachtet Musiala als zentralen Baustein auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Wie wertvoll der Youngster schon jetzt für die Münchner ist, zeigte sich bereits in der letzten Saison, in der er mit 24 Scorerpunkten der mit Abstand erfolgreichste Profi des FC Bayern in der Liga war.