HSV startet mit drei Neuzugänge den sechsten Aufstieg-Anlauf

Drei Neuzugänge waren beim Trainingsauftakt des Hamburger SV dabei

Der sechste Anlauf hat begonnen: Mit den Neuzugängen um Levin Öztunali (27/Union Berlin) hat Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Freitag das Training für die Rückkehr in die Bundesliga aufgenommen. Trainer Tim Walter (47) schickte seine Mannschaft um 13.57 Uhr zur ersten Einheit auf den Platz, rund 300 Fans waren in den Volkspark gekommen. Zu Beginn der Saison empfängt der HSV am 28. Juli Bundesliga-Absteiger Schalke 04 (20:30 Uhr/Sky und Sat.1).

Um endlich den Aufstieg zu schaffen, stehen Walter in Offensivallrounder Öztunali, dem Enkelsohn der verstorbenen Klub-Legende Uwe Seeler, Spielmacher Immanuel Pherai (22/Eintracht Braunschweig) und Innenverteidiger Guilherme Ramos (25/Arminia Bielefeld) bereits drei Neuzugänge zur Verfügung. Zudem könnte noch Mittelfeldspieler Daniel Elfadli vom 1. FC Magdeburg kommen.

Doch für den größten Coup sorgte der HSV mit der Verpflichtung von Öztunali, der in der Jugend des Traditionsklubs ausgebildet worden war, die Hanseaten aber vor rund zehn Jahren verließ - der Wechsel damals zu Bayer Leverkusen hatte an der Elbe für viel Wirbel gesorgt.

"Ich habe den HSV natürlich immer verfolgt, war aber bislang nur als Gegner oder Fan im Volksparkstadion. Jetzt hier als HSV-Spieler auflaufen zu dürfen, ist für mich ein absoluter Traum", sagte Öztunali nach seiner Verpflichtung: "Deshalb freue ich mich einfach, wieder da zu sein."