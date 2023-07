Eintracht Frankfurt will Ex-Talent des FC Bayern

IMAGO/Michael Taeger

Derrick Köhn befindet sich mit Hannover 96 schon wieder in der Saisonvorbereitung

Die Gerüchteküche brodelt dieser Tage auch bei Eintracht Frankfurt munter weiter. Nach den bereits feststehenden Verpflichtungen von Willian Pacho, Omar Marmoush und Hugo Larsson könnte es bald den vierten externen Neuzugang geben.

Vor allem für die Defensivpositionen suchen die SGE-Bosse noch sinnvolle Verstärkungen. Als neuer Abwehrboss wird der achtmalige Nationalspieler Robin Koch weiterhin heiß gehandelt, auch für die Linksverteidiger-Position hält die Eintracht die Augen offen.

Laut einem Bericht der "Bild" ist dabei zuletzt ein Spieler in den Fokus gerückt, der seine ersten Gehversuche im Seniorenfußball beim FC Bayern unternahm.

Derrick Köhn spielte zwischen 2017 und 2020 in der zweiten Mannschaft der Münchner, lief damals in der 3. Liga beziehungsweise Regionalliga Bayern auf. Anschließend kickte der gebürtige Hamburger erstmals beim niederländischen Erstligisten Willem II auf Profi-Niveau, ehe es ihn im letzten Sommer zu Hannover 96 in die 2. Bundesliga zog.

Bei den Niedersachen etablierte sich der 24-Jährige direkt zum Stammspieler. 33 Saisonspiele stand er für Hannover in der Startformation, erzielte dabei fünf Treffer.

Auch Ex-Profi des 1. FC Köln auf dem Schirm

Die starken Leistungen Köhns sollen auch bei den Frankfurt-Scouts auf reges Interesse gestoßen sein, sodass sich die Adlerträger mittlerweile ernsthaft mit der Personalie befassen sollen, wie es in dem Zeitungsbericht weiter heißt.

Neben der Eintracht soll der Linksfuß auch bei 1899 Hoffenheim auf dem Zettel stehen.

Köhn soll laut "Bild" wohl mindestens drei Millionen Euro kosten, steht bei Hannover 96 noch bis 2025 unter Vertrag. Im kommenden Sommer hat er zudem eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von drei Millionen Euro in seinem Kontrakt.

Neben Köhn wurde bei den Frankfurtern zuletzt auch der ehemalige Kölner Ismail Jakobs gehandelt, der aktuell bei der AS Monaco unter Vertrag steht. Der 23-Jährige würde aber dem Medienbericht zufolge um einiges teurer als Derrick Köhn.