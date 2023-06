HSV startet zum sechsten Mal die Mission Aufstieg

Christian Charisius/dpa

Der HSV ist in die Vorbereitung auf seine sechste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet

Der Hamburger SV ist in die Vorbereitung auf seine sechste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Das Ziel sei das gleiche wie in allen Jahren seit 2018, machte Sportvorstand Jonas Boldt am Rande des Trainingsauftakts deutlich: der Aufstieg.

"Es ist völlig egal, was ich sage, weil ich glaube, dass jeder, der sich mit dem HSV beschäftigt, und jeder, der auch weiß, wie wir ticken, ganz klar weiß, dass das unsere Ambition wiedergibt", sagte der 41-Jährige.

Die Spieler und Trainer Tim Walter hatten nur einen kurzen Urlaub. Dreieinhalb Wochen nach der gescheiterten Bundesliga-Relegation gegen den VfB Stuttgart standen die Profis vor etwa 300 Zuschauern auf dem Trainingsplatz neben dem Volksparkstadion.

Mit dabei waren die bisherigen Zugänge Immanuel Pherai von Liga-Konkurrent Eintracht Braunschweig sowie Uwe-Seeler-Enkel Levin Öztunali vom Bundesligisten 1. FC Union Berlin. Der Ex-Bielefelder Guilherme Ramos trainierte zwei Monate nach seiner Schulter-OP nur individuell.

Nach seiner Vertragsverlängerung mit dem HSV war der umworbene Torjäger Robert Glatzel beim ersten Training ebenfalls dabei. Der niederländische Leistungsträger Ludovit Reis fehlte wegen der U21-EM. Nach ihren Länderspielen durften Ransford-Yeboah Königsdörffer (Ghana) und Anssi Suhonen (Finnland) ebenfalls noch pausieren.