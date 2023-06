Offiziell! FC Bayern verabschiedet zwei Stars

IMAGO/Philippe Ruiz

Joao Cancelo (l.) und Daley Blind werden den FC Bayern verlassen

Sie feierten mit dem FC Bayern im Mai die Deutsche Meisterschaft, doch nach nur einem halben Jahr endet ihre Zeit in München auch schon wieder. Joao Cancelo und Daley Blind sind am Freitag offiziell vom FC Bayern verabschiedet worden.

Beide Defensivspieler waren im letzten Winter-Transferfenster zum deutschen Branchenprimus gestoßen. Daley Blind wurde als Ergänzungsspieler verpflichtet, nachdem sein Arbeitspapier beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam zuvor aufgelöst worden war.

Joao Cancelo hingegen war in der Hinrunde noch ein wichtiger Akteur beim späteren Triple-Sieger Manchester City, wurde dann vom FC Bayern für ein halbes Jahr lang ausgeliehen.

Beiden Spielern dankten die Münchner nun noch einmal in den sozialen Medien. Schon im Vorfeld stand fest, dass sowohl der 33-jährige Blind als auch der vier Jahre jüngere Cancelo nicht mehr mit ins nächste Spieljahr gehen werden.

Joao Cancelo kehrt zu ManCity zurück

"Danke für euren Einsatz, Joao Cancelo und Daley Blind. Servus und alles Gute für eure Zukunft", schrieb der FC Bayern via Twitter an die beiden Akteure, die sich nach nur einem halben Jahr in Deutschland schon wieder aus der Bundesliga verabschieden.

Daley Blind steht derzeit noch vertragslos und ohne neuen Klub da, nachdem er bei den Bayern keine allzu große Eigenwerbung für sich betreiben konnte. Nur fünfmal stand er im FCB-Trikot auf dem Rasen, lediglich einmal davon von Beginn an.

Als sportlich deutlich wertvoller erwies sich City-Leihspieler Joao Cancelo für die Münchner. Der Portugiese zeigte zwar durchaus wechselhafte Leistungen in seinen sechs Monaten im Klub, brachte es in Summe aber auf 21 Einsätze für den FC Bayern.

Cancelo kehrt zu Manchester City auf die Insel zurück. Er besitzt bei den Sky Blues noch einen langfristigen Vertrag bis 2027. Von einer festen Verpflichtung hatte der FC Bayern allen voran aus finanziellen Gründen abgesehen, hätte der Außenverteidiger doch 70 Millionen Euro festgeschriebene Ablöse gekostet.