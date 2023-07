Zukunfts-Entscheidung bei Sabitzer gefallen

IMAGO/Shaun Brooks

Marcel Sabitzer spielte ein halbes Jahr bei Manchester United

Marcel Sabitzer wird nach seiner halbjährigen Ausleihe in die englische Premier League zu Manchester United vorerst zum FC Bayern zurückkehren.

Der englische Rekordmeister , wo der Mittelfeldspieler in der Rückrunde auf Leihbasis gespielt hatte, bestätigte am Freitagabend offiziell, dass die Zusammenarbeit mit Sabitzer beendet ist.

Gleiches gilt auch für Ex-Bundesliga-Torjäger Wout Weghorst (ehemals VfL Wolfsburg), der ManUnited ebenfalls nach einem halben Jahr wieder verlassen und zu seinem Stammverein FC Burnley zurückkehren wird.

Sabitzer hatte bei den Red Devils eine starke Halbserie gespielt und es auf insgesamt 18 Pflichtspieleinsätze gebracht. Insgesamt schoss er drei Tore für die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag, der den Österreicher vor allem für seine Ballgewandtheit und sein Spielverständnis schätzte.

Marcel Sabitzer steht noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag

Sabitzer habe "maßgeblich zum Erfolg im Caraboa Cup (englischer Ligapokal, Anm. d. Red.) sowie zum Erreichen des dritten Platzes in der Premier League beigetragen", hieß es in der Vereinsmitteilung, in der Manchester United eine ganze Reihe von Personalentscheidung bekanntgab.

Der 29-Jährige wird somit ab der neuen Saison-Vorbereitung wieder beim FC Bayern aufschlagen und womöglich seinen nächsten Versuch unternehmen, sich beim deutschen Rekordmeister durchzusetzen. Nachdem er im Sommer 2021 gemeinsam mit Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig nach München gewechselt war, spielte Sabitzer eine schwache Debüt-Saison in München mit nur neun Startelfeinsätzen.

In seiner zweiten Saison lief es für den 71-maligen Nationalspieler dann zwar deutlich besser im Mittelfeld des deutschen Rekordmeisters, trotzdem stimmten die Bayern im Winter einem Leihgeschäft mit Manchester United zu.

Sabitzer besitzt beim FC Bayern noch einen laufenden Vertrag bis 2025. Über die genauen Pläne des neuen Cheftrainer Thomas Tuchel mit dem Rückkehrer ist noch nicht allzu viel bekannt.