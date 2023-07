So lief Max Kruses erstes Training beim SC Paderborn

IMAGO/Michael Taeger

Max Kruse ist zurück im deutschen Profi-Fußball

Am Freitag ließ der SC Paderborn die Bombe platzen: Mit Max Kruse hat der Zweitligist einen echten Starspieler verpflichtet und den größten Coup seit dem Kurzzeit-Engagement von Stefan Effenberg als Cheftrainer vor über sieben Jahren gelandet. Noch am Nachmittag zeigte sich der Ex-Bundesliga-Star zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz.

"Bild" berichtete von der ersten lockeren Übungseinheit, die der 35-Jährige am Freitagnachmittag in Ostwestfalen absolvierte.

Nach seinen vorherigen Erstliga-Stationen unter anderem beim SV Werder Bremen, 1. FC Union Berlin und zuletzt VfL Wolfsburg will es der Angreifer jetzt noch einmal in der 2. Bundesliga wissen, betonte bei seiner Vorstellung zuvor: "Ich habe richtig Bock auf Fußball, bin erfolgshungrig und will mit dem SC Paderborn 07 oben angreifen."

Begleitet wurde er auf dem Trainingsplatz von Paderborns neuem Co-Trainer und langjährigen Spieler Uwe Hünemeier, der auch eine Vergangenheit bei Borussia Dortmund hat.

Max Kruse bestritt über 300 Spiele in der Bundesliga

Der früher BVB-Spieler steuerte die lockere und individuelle Übungseinheit von Kruse, die laut dem Zeitungsbericht insgesamt 40 Minuten andauerte. Dabei ging es zunächst um läuferische Elemente, anschließend wurden einige Pass- und Torschussübungen durchgeführt.

Max Kruse hatte seit seinem Zerwürfnis mit Cheftrainer Niko Kovac beim VfL Wolfsburg im Oktober 2022 kein Pflichtspiel mehr bestritten und sich im laufenden Kalenderjahr mit einem Privatcoach fitgehalten.

Vor allem Paderborns Coach Lukas Kwasniok soll von der Verpflichtung des 307-maligen Bundesliga-Spielers direkt angetan gewesen sein.

Die abgelaufene Zweitliga-Saison hatte der SC Paderborn als Tabellensechster beendet 2014 und 2019 war der Klub in die Bundesliga aufgestiegen.