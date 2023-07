Spannendes Detail zum Kane-Poker enthüllt

IMAGO/David Rawcliffe

Harry Kane wird heiß beim FC Bayern gehandelt

Torjäger Harry Kane von Tottenham Hotspur gilt als Wunschspieler des FC Bayern. Spannend: Für Trainer Thomas Tuchel ist es wohl nicht der erste Anlauf beim Rekordtorschützen der englischen Nationalmannschaft.

Denn laut "Bild" wollte der heutige Münchner Chefcoach den 29 Jahre alten Angreifer 2021 bereits zu seinem Ex-Klub FC Chelsea holen.

Demnach erkundigte sich die frühere Chelsea-Managerin Marina Granovskaia damals bei Kane, ob ein Transfer möglich sei.

Dieser habe jedoch abgesagt mit der Begründung, er könne sich niemals vorstellen, innerhalb Londons von seinem Heimatverein Tottenham zu den Blues an die Stamford Bridge zu wechseln.

Tuchel ließ sich damals sogar zu einer öffentlichen Lobeshymne für den Top-Stürmer hinreißen. "Wenn man auf der Welt einen Trainer findet, der Harry Kane nicht gerne in seinem Team hätte, soll er mich anrufen - ich würde mit dem Kerl gerne darüber reden, wie er Tore zu schießen gedenkt. Alle lieben Harry Kane", sagte der heute 49-Jährige.

Harry Kane wohl der Wunschspieler des FC Bayern

Beim FC Bayern soll Kane inzwischen klar der Top-Kandidat für die Besetzung der vakanten Neuner-Position sein. Mit dem Profi selbst sei sogar schon grundsätzliche Einigkeit erzielt worden, hieß es zuletzt in Medienberichten.

Allerdings stellt sich Tottenham noch quer. Eine Ablöse-Offerte des FC Bayern über 70 Millionen Euro soll der Tabellenachte der abgelaufenen Premier-League-Saison bereits abgelehnt haben.

Angeblich spekuliert Klub-Chef Daniel Levy darauf, Kane in diesem Sommer nicht zu verkaufen und ihn im Laufe der kommenden Monate von einer Verlängerung seines 2024 endenden Vertrags zu überzeugen.

Levy gilt in der Branche als knallharter Verhandler und sei "sehr trickreich", was die Ausgestaltung von Verträgen angeht, wie "Bild"-Fußballchef Christian Falk zuletzt in seiner Kolumne für das Portal "Caught Offside" erklärte.