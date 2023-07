Transfer-"Überraschungen" beim FC Bayern möglich

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Leon Goretzka gilt als möglicher Wackelkandidat beim FC Bayern

Nach einer allenfalls durchwachsenen Saison steht dem FC Bayern in diesem Sommer ein größerer Umbruch ins Haus. Gerade auf der Abgabenseite könnte es beim deutschen Rekordmeister unerwartete Entwicklungen geben. In diesem Zusammenhang fällt unter anderem der Name von Leon Goretzka.

Mit Leihspieler Joao Cancelo und Daley Blind, der im Januar einen Halbjahresvertrag unterzeichnete, verabschiedete der FC Bayern am Freitag zwei Spieler offiziell. Zahlreiche weitere Abgänge könnten an der Säbener Straße folgen.

Lucas Hernández soll bei Paris Saint-Germain bereits den Medizin-Check absolviert haben und wird wohl wechseln. Auch sein französischer Landsmann Benjamin Pavard will den FC Bayern lieber heute als morgen verlassen. Der Berater von Torhüter Alexander Nübel kündigte an, dass sein Klient keine Zukunft mehr in München sehe. Auch Yann Sommer wird sich angesichts der Rückkehr von Manuel Neuer nach einem neuen Verein umsehen.

Hinzu kommen Personalien wie Sadio Mané, der nach einer schwachen Debütsaison als Verkaufskandidat gilt, oder Marcel Sabitzer, der nach seiner Leihe zu Manchester United ebenfalls keine guten Karten auf einen Verbleib beim FC Bayern hat.

Glaubt man dem "kicker", könnte es auf der Abgabenseite aber auch zu "Überraschungen" kommen. "Prominente Namen" könnten auf die Verkaufsliste geraten, heißt es.

FC Bayern: Was wird aus Leon Goretzka und Serge Gnabry?

Explizit nennt das Fachmagazin in diesem Zusammenhang Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch, die beide zuletzt ihren Unmut über mangelnde Einsatzzeiten äußerten, aber auch die Nationalspieler Leon Goretzka und Serge Gnabry.

Während Gnabry durch die bevorstehende Verpflichtung eines neuen Mittelstürmers - womöglich Harry Kane - ein harter Konkurrenzkampf in der Offensive droht, ranken sich um Goretzka nach seiner mit Abstand schwächsten Saison im Trikot des FC Bayern zuletzt vermehrt Zukunftsspekulationen.

Der 28-Jährige will den Klub zwar eigentlich nicht verlassen. Er könnte aber noch einmal ins Grübeln kommen, falls sich abzeichnet, dass Trainer Thomas Tuchel nicht als Stammkraft auf ihn setzt, heißt es.