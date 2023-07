FC Schalke 04 beendet Rätselraten

FC Schalke 04

Neues Auswärtstrikot für den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat das Rätselraten um seine neue Spielkleidung zumindest in Teilen beendet und das erste Trikot für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Wie der Bundesliga-Absteiger am Samstag vermeldete, wird das Team von Trainer Thomas Reis beim Testspiel gegen den Regionalligisten SC Spelle-Venhaus erstmals im Leibchen für die Auswärtsspiele der kommenden Spielzeit auflaufen.

Der Mittteilung der Königsblauen zufolge erscheint eine Fan-Edition des Auswärtstrikots mit Schalke 04-Sonderflock.

Der Verein wolle es als Dank an die S04-Fans für ihre Leidenschaft und für die Unterstützung in der vergangenen Saison anbieten, heißt es.

So beschreibt der Verein das neue Jersey:

Der Schalke 04-Schriftzug in Königsblau setzt einen kontrastreichen Akzent auf der in Weiß gehaltenen Vorderansicht des Rundhals-Trikots. Auch die gewebte Applikation des klassischen Vereinswappens und das adidas-Logo als Stick greifen die königsblaue Farbgebung auf und fügen sich harmonisch in das schlichte Gesamtbild. Die Rückseite überzeugt ebenfalls durch eine erneuerte Schriftart und einen königsblauen Kontraststreifen entlang der Seitennaht. Die in einem frischen Hellblau abgesetzten Ärmel, dessen Schulterpartie neben dem neuen Ärmelsponsor hülsta erneut die charakteristischen Streifen des Ausstatters ziert, runden das moderne Design ab. Komplettiert wird das Outfit durch hellblaue Shorts und hellblaue Socken.

Neues Trikot des FC Schalke 04 kann vorbestellt werden

Wie der FC Schalke darüber hinaus mitteilte, ist das Trikot ab sofort zur Vorbestellung im Online-Fanshop verfügbar. Die Fan-Edition sei "stark begrenzt", hieß es.

Sie ist zum Preis von 89,95 Euro für Damen und Herren sowie 69,95 Euro für Kinder erhältlich.

Bis sie das neue Schalke-Trikot in den Händen halten, müssen sich die Vorbesteller aber etwas gedulden. Zwei bis drei Wochen werde die Auslieferung in Anspruch nehmen, bei individueller Beflockung womöglich etwas länger, teilte der S04 mit.